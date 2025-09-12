A nova 'corrida armamentista' dos EUA é pela inteligência artificial

Os Estados Unidos estão mergulhados numa disputa que lembra a corrida armamentista da Guerra Fria ou a corrida espacial dos anos 1960. Mas, desta vez, a competição não é por foguetes ou ogivas: é pelos data centers de inteligência artificial.

Especialistas estimam que os Estados Unidos terão de acrescentar 90 gigawatts em apenas três anos para atender a explosão de consumo desses centros de processamento, o que equivale quase toda a demanda máxima do Brasil (que apenas recentemente ultrapassou os 100 gigawatts). O país das big techs, que ficou mais de duas décadas com o consumo de energia estagnado, agora corre contra o tempo.

"O que está diferenciando os Estados Unidos do resto do mundo é o que a gente chama da corrida do ouro. Os americanos se convenceram que, colocando mais recursos computacionais, eles conseguiriam atingir a chamada inteligência artificial geral. Essa corrida maluca é muito americana", contou Mário Veiga, fundador e diretor de Inovação da PSR, em entrevista recente ao podcast MegaCast, que eu apresento na MegaWhat.