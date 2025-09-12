A nova 'corrida armamentista' dos EUA é pela inteligência artificial
Os Estados Unidos estão mergulhados numa disputa que lembra a corrida armamentista da Guerra Fria ou a corrida espacial dos anos 1960. Mas, desta vez, a competição não é por foguetes ou ogivas: é pelos data centers de inteligência artificial.
Especialistas estimam que os Estados Unidos terão de acrescentar 90 gigawatts em apenas três anos para atender a explosão de consumo desses centros de processamento, o que equivale quase toda a demanda máxima do Brasil (que apenas recentemente ultrapassou os 100 gigawatts). O país das big techs, que ficou mais de duas décadas com o consumo de energia estagnado, agora corre contra o tempo.
"O que está diferenciando os Estados Unidos do resto do mundo é o que a gente chama da corrida do ouro. Os americanos se convenceram que, colocando mais recursos computacionais, eles conseguiriam atingir a chamada inteligência artificial geral. Essa corrida maluca é muito americana", contou Mário Veiga, fundador e diretor de Inovação da PSR, em entrevista recente ao podcast MegaCast, que eu apresento na MegaWhat.
O investimento bilionário tem pressa e adota soluções que parecem saídas da ficção científica para garantir a construção das infraestruturas e a energia elétrica necessária para o processamento dos dados.
A Meta, por exemplo, está construindo "multi-billion GPU clusters" em tendas industriais para acelerar a entrada em operação do campus Prometheus, em Ohio.
Mark Zuckerberg admitiu que não podia esperar quatro anos para erguer prédios de concreto, então a empresa desenvolveu uma estrutura leve de alumínio, coberta por tecido a prova d'água e rasgos, onde já começam a ser instalados módulos de energia e refrigeração pré-fabricados. Ainda que tenha toda uma tecnologia aplicada, trata-se de "uma lona de circo gigante", segundo Mário Veiga.
O objetivo de Zuckerberg é chegar a vários gigawatts de capacidade já em 2026, e por isso a Meta tem um orçamento anual de 60 a 65 bilhões de dólares só em infraestrutura de IA.
Além da "tenda gigante" de Ohio, a Meta também anunciou a construção de um data center chamado Hyperion, na Luisiana, que terá 5GW de capacidade quando ficar pronto, em 2030, e terá o tamanho de Manhattan, em Nova York.
Outras big techs seguem a mesma lógica megalomaníaca, inclusive com nomes que remetem à ficção cientifica. Sam Altman, da OpenAI, batizou seu projeto de supercomputação de "Stargate", em alusão à franquia de ficção científica.
Elon Musk fala em construir centros de dados que lembram naves espaciais para dar escala ao xAI, sua empresa de inteligência artificial, e nomeou o cluster de supercomputadores em construção de Colossus (nome de um filme de 1970 sobre um supercomputador do Departamento de Defesa americano, chamado Colossus, que desenvolve sua própria inteligência independente de seus programadores).
Corrida por mais energia elétrica
Diante da corrida, até reatores nucleares aposentados, como o de Three Mile Island, voltaram à pauta para garantir suprimento de energia.
"Esses data centers de inteligência artificial estão em alta justamente porque têm uma capacidade de processamento muito superior aos tradicionais. Eles consomem muito mais energia e exigem melhores sistemas de resfriamento. Ou seja, a gente precisa se preocupar muito mais com eficiência energética", explicou Raphael Sampaio, líder de Pesquisa e Desenvolvimento da PSR, no mesmo podcast que mencionei acima.
A Three Mile Island, na Pensilvânia, ficou conhecida pelo acidente nuclear de 1979, o pior da história americana, quando o reator 2 sofreu uma fusão parcial e nunca mais voltou a operar. O reator 1 continuou funcionando até 2019, quando foi desligado por razões econômicas.
Agora, em meio à corrida dos data centers, a Microsoft firmou um polêmico contrato de 20 anos com a Constellation Energy para reativar a unidade 1, com capacidade de cerca de 835 megawatts, e garantir energia limpa para alimentar seus centros de dados nos Estados Unidos.
Rivalidade com a China
Se no passado, os Estados Unidos precisavam acelerar investimentos para competir com a União Soviética, hoje, a rival é a China.
E a China tem tratado a "disputa" como uma excentricidade americana. Não fala em AGI, a inteligência artificial geral, mas em "inteligência útil", voltada a aumentar produtividade em empresas e aplicações práticas. Em vez de construir galpões de lona ou ressuscitar usinas, aposta em disseminar a IA como uma nova eletricidade que permeia a economia.
Segundo Veiga, os chineses "acham aquilo uma besteira", porque estão muito mais voltados a desenvolver aplicações modestas, mas que sejam muito úteis para as empresas.
"Os americanos partiram para o tudo ou nada", explicou Veiga. Segundo ele, nos Estados Unidos, a corrida tem o "estilo Highlander: um corta a cabeça dos outros, só vai sobrar um nesse processo. Por isso, Zuckerberg fala em data centers de 5 mil megawatts, Sam Altman no Stargate... todos os nomes vêm de ficção científica. Literalmente ficção científica virando realidade."
