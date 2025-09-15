Assine UOL
Impasse com energia solar trava votação de MP da tarifa social

Casa com painel fotovoltaico para geração de energia solar
Casa com painel fotovoltaico para geração de energia solar Imagem: Getty Images/iStockphoto

A Medida Provisória 1.300, que garantiu conta de luz gratuita para 16 milhões de brasileiros de baixa renda, deve ser votada no último minuto. O prazo de validade termina na quarta-feira, 17 de setembro, mas o texto só deve ir ao plenário da Câmara na terça. Isso deixará apenas um dia para o Senado analisar a proposta.

O impasse na aprovação não tem relação com a tarifa social, consenso no parlamento.

O problema está em outro trecho da MP, que afeta o setor de micro e minigeração distribuída (MMGD), que reúne consumidores com painéis solares em telhados de casas, comércios e pequenos empreendimentos. Eles geram parte da própria eletricidade, mas seguem dependendo da conexão à rede quando o sol não está disponível.

A redação da MP defendida pelo relator, o deputado Fernando Coelho Filho (União-PE), inclui um artigo que dá mais autonomia à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) para reformular tarifas e cobrar desses consumidores pelo uso da infraestrutura durante à noite, custo que hoje é bancado por quem não tem painel solar. Até o início deste mês, esse subsídio já somava quase R$ 10 bilhões.

Em outras palavras, se você não tem um painel solar, parte do que paga na conta de luz ajuda a bancar o vizinho que tem.

Para o setor de MMGD, porém, essa mudança seria um retrocesso que poderia encarecer o sistema e desencorajar novos investimentos. A pressão de parlamentares ligados ao segmento levou o presidente da Câmara, Hugo Motta, a adiar a votação.

A tendência é que a Câmara aprove apenas a parte da MP que trata da tarifa social, retirando os outros artigos para votação em separado.

Assim, pontos mais complexos, como a liberalização do mercado de energia e a revisão de subsídios que já representam quase um quinto da conta de luz, devem migrar para a MP 1.304, que vence em 7 de novembro.

O risco é repetir o mesmo cenário. O relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM), já sinalizou que só deve apresentar seu parecer no fim de outubro, deixando novamente pouco tempo para discussão.

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

