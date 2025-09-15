Impasse com energia solar trava votação de MP da tarifa social
A Medida Provisória 1.300, que garantiu conta de luz gratuita para 16 milhões de brasileiros de baixa renda, deve ser votada no último minuto. O prazo de validade termina na quarta-feira, 17 de setembro, mas o texto só deve ir ao plenário da Câmara na terça. Isso deixará apenas um dia para o Senado analisar a proposta.
O impasse na aprovação não tem relação com a tarifa social, consenso no parlamento.
O problema está em outro trecho da MP, que afeta o setor de micro e minigeração distribuída (MMGD), que reúne consumidores com painéis solares em telhados de casas, comércios e pequenos empreendimentos. Eles geram parte da própria eletricidade, mas seguem dependendo da conexão à rede quando o sol não está disponível.
A redação da MP defendida pelo relator, o deputado Fernando Coelho Filho (União-PE), inclui um artigo que dá mais autonomia à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) para reformular tarifas e cobrar desses consumidores pelo uso da infraestrutura durante à noite, custo que hoje é bancado por quem não tem painel solar. Até o início deste mês, esse subsídio já somava quase R$ 10 bilhões.
Em outras palavras, se você não tem um painel solar, parte do que paga na conta de luz ajuda a bancar o vizinho que tem.
Para o setor de MMGD, porém, essa mudança seria um retrocesso que poderia encarecer o sistema e desencorajar novos investimentos. A pressão de parlamentares ligados ao segmento levou o presidente da Câmara, Hugo Motta, a adiar a votação.
A tendência é que a Câmara aprove apenas a parte da MP que trata da tarifa social, retirando os outros artigos para votação em separado.
Assim, pontos mais complexos, como a liberalização do mercado de energia e a revisão de subsídios que já representam quase um quinto da conta de luz, devem migrar para a MP 1.304, que vence em 7 de novembro.
O risco é repetir o mesmo cenário. O relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM), já sinalizou que só deve apresentar seu parecer no fim de outubro, deixando novamente pouco tempo para discussão.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.