Como fica a conta de luz se o Congresso não votar MP da tarifa social
A confusão generalizada no Congresso, com votação da PEC da blindagem, debate sobre anistia, e ainda pressão de segmentos do setor elétrico que tentam manter privilégios, pode fazer com que quase 20 milhões de brasileiros percam a gratuidade na conta de luz a partir de amanhã.
Hoje é o último dia de vigência da MP (Medida Provisória) 1.300, que alterou a tarifa social para os consumidores de baixa renda, rebatizado pelo governo de programa "Luz do Povo".
Se a MP caducar, milhões de brasileiros verão um aumento na conta de luz. Isso vai acontecer porque a MP, editada em 21 de maio, já foi implementada desde 5 de julho. Isso foi possível porque medidas provisórias têm força de lei durante sua validade, ainda que precisem ser aprovadas pelas duas casas do Parlamento em no máximo 120 dias para então serem sancionadas pelo Executivo.
O que mudou com a MP 1300
Desde julho, todas as famílias com renda de até meio salário mínimo per capita (R$ 759 mensais por pessoa) e cadastradas no CadÚnico contam com gratuidade para até 80 KWh mensais. Esse é o consumo médio de 4,5 milhões de famílias, cerca de 20 milhões de pessoas.
Se enquadram nesse consumo residências que normalmente contam com uma geladeira pequena ou média, uma TV ligada poucas horas no dia, um ponto de luz por cômodo, e possivelmente uma máquina de lavar, micro-ondas e ventilador, todos usados moderadamente.
Os consumidores dessa faixa de renda com consumo de eletricidade superior pagam apenas o excedente. Ou seja: o que ficar até 80 kWh é de graça; o resto é cobrado, o que significa um desconto significativo. O governo estima que 17 milhões de famílias, ou 60 milhões de pessoas, são beneficiadas com essa regra.
Famílias do CadÚnico com renda entre meio e um salário mínimo por pessoa, consumindo até 120 kWh/mês, ficam isentas da CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), encargo setorial que já custa R$ 50 bilhões ao ano no país, e que banca o desconto da própria tarifa social.
Como era antes
A MP caducar significará um retorno à regra anterior, com desconto de até 65% para a maioria das residências. O desconto de até 100% é restrito a famílias indígenas ou quilombolas, mas no limite de 50 KWh mensais.
Isso significa uma iluminação inferior em casas com uma TV, uma geladeira e um ventilador simples.
O benefício funcionava por faixas de consumo, aplicadas até um limite mensal de kWh:
- Até 30 kWh/mês: desconto de 65%
- De 31 a 100 kWh/mês: desconto de 40%
- De 101 a 220 kWh/mês: desconto de 10%
- Acima de 220 kWh/mês: tarifa normal, sem desconto
Os desafios
A Câmara tem adiado a votação do texto final desde a semana passada, refletindo, inicialmente, a falta de acordo em torno de emendas e sobre o escopo da MP. A maior pressão veio do segmento de geração distribuída, que questiona um artigo específico da legislação que pode reduzir a rentabilidade dos painéis solares instalados nos telhados das residências, ao cobrar desses consumidores pelo uso da infraestrutura da rede elétrica quando não há sol.
Ontem, havia expectativa de aprovação do texto na Câmara, para que o Senado pudesse apreciar hoje, dentro do prazo. Os esforços da agenda, contudo, foram vencidos pela PEC da Blindagem, que foi prioridade e acabou aprovada na votação em dois turnos.
