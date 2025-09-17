Como fica a conta de luz se o Congresso não votar MP da tarifa social

O que mudou com a MP 1300

Desde julho, todas as famílias com renda de até meio salário mínimo per capita (R$ 759 mensais por pessoa) e cadastradas no CadÚnico contam com gratuidade para até 80 KWh mensais. Esse é o consumo médio de 4,5 milhões de famílias, cerca de 20 milhões de pessoas.

Se enquadram nesse consumo residências que normalmente contam com uma geladeira pequena ou média, uma TV ligada poucas horas no dia, um ponto de luz por cômodo, e possivelmente uma máquina de lavar, micro-ondas e ventilador, todos usados moderadamente.

Os consumidores dessa faixa de renda com consumo de eletricidade superior pagam apenas o excedente. Ou seja: o que ficar até 80 kWh é de graça; o resto é cobrado, o que significa um desconto significativo. O governo estima que 17 milhões de famílias, ou 60 milhões de pessoas, são beneficiadas com essa regra.

Famílias do CadÚnico com renda entre meio e um salário mínimo por pessoa, consumindo até 120 kWh/mês, ficam isentas da CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), encargo setorial que já custa R$ 50 bilhões ao ano no país, e que banca o desconto da própria tarifa social.

Como era antes

A MP caducar significará um retorno à regra anterior, com desconto de até 65% para a maioria das residências. O desconto de até 100% é restrito a famílias indígenas ou quilombolas, mas no limite de 50 KWh mensais.