Por que o excesso de energia renovável virou risco para o sistema elétrico

Tanto na geração centralizada quanto na geração distribuída, o avanço foi potencializado por subsídios que incentivaram consumidores a "trocarem" de geração, mas sem estimular demanda adicional. Consumidores industriais, por exemplo, trocaram contratos de energia convencional por energia renovável, enquadrada como "incentivada", com descontos expressivos custeados por subsídios, enquanto os consumidores residenciais "trocaram" a energia comprada pela distribuidora pelo painel solar.

Por isso, o consumo de eletricidade no país cresceu muito menos que a capacidade instalada de geração. Em 2020, o consumo total somou 474.231 GWh, conforme os dados da EPE (Empresa de Pesquisa Energética). Nos 12 meses entre agosto de 2024 e julho deste ano, o consumo total somou 563.208 GWh, aumento de 18,7%.

Esses projetos avançaram muito mais rápido que a infraestrutura de transmissão e distribuição, o que é uma parte do problema. Hoje, em muitos momentos, o ONS determina que parem de gerar porque há sobrecarga na rede, o que pode derrubar o seu funcionamento e terminar em apagão.

Além disso, são fontes que não podem ser gerenciadas. O ONS pode ligar ou desligar termelétricas e hidrelétricas, mas não tem controle sobre o vento ou o sol. Se o vento não sopra ou o sol se põe, não há como ordenar geração. Elas só produzem quando a natureza permite. Por isso, a geração que foi "trocada" continua sendo necessária, porque dependemos de grandes hidrelétricas e termelétricas quando não há vento ou sol.

Excesso de geração e o curtailment

Por isso, essa expansão veio acompanhada do problema do curtailment (redução ou corte de energia). Cada vez mais, o ONS tem que mandar cortar a geração desses empreendimentos porque há falta de demanda. O sistema elétrico funciona como uma balança que precisa estar sempre em equilíbrio perfeito: de um lado, toda a energia sendo produzida pelas usinas. Do outro, toda a energia consumida por casas, indústrias e comércios. Se um dos lados pesa mais que o outro, o resultado é blecaute.