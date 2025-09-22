Por que o excesso de energia renovável virou risco para o sistema elétrico
O Brasil é um país rico em recursos naturais e tem uma matriz elétrica que está entre as mais limpas do mundo, pela sua vocação para gerar eletricidade a partir de fontes renováveis. Recentemente, porém, a expansão acelerada das fontes eólica e solar fotovoltaica acabou virando um problema.
Em algumas horas do dia, a geração é muito maior que a demanda, o que pode até derrubar o sistema. Em outros momentos, falta sol ou vento, e o país depende de térmicas caras e poluentes para não ficar no escuro.
Escrevi aqui sobre o dia 10 de agosto, um domingo, do dia dos pais, quando o consumo de energia elétrica ficou tão baixo que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS órgão que cuida da rede do país) precisou mandar desligar toda a geração que estava sob sua gestão.
Dias como esse podem e devem se repetir, e por isso a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) está correndo para criar regras para permitir que as distribuidoras possam desligar usinas de menor porte que hoje não são controladas pelo ONS.
Renovável X distribuída: qual a diferença?
Fontes renováveis de energia elétrica são todas aquelas que usam recursos naturais e se renovam em ciclos curtos. Aqui se enquadram as hidrelétricas, das pequenas usinas até os empreendimentos gigantescos, usinas termelétricas que usam a queima da biomassa, nome dado para a matéria orgânica, como bagaço de cana-de-açúcar ou outros resíduos, e também a geração pelas fontes eólica e solar fotovoltaica.
A geração solar fotovoltaica pode ser dividida em dois grupos. Geração "centralizada" é a dos grandes parques, que ocupam terrenos extensos, equivalentes a áreas de cidades pequenas com milhares de painéis fotovoltaicos. A energia gerada vai para a rede de transmissão e chega ao consumidor como qualquer outra fonte. Já a solar "distribuída", conhecida como geração distribuída (GD) no jargão do setor elétrico, é aquela gerada nos painéis instalados em residências, galpões, condomínios, ou por meio de usinas remotas conectadas diretamente na rede das distribuidoras.
Em 2020, o Brasil terminou com 17,75 GW em energia eólica. Desde então, a capacidade instalada da fonte mais que dobrou. Até a data de ontem, 21 de setembro de 2025, eram 34,3 GW em eólicas operando.
No caso da fonte solar fotovoltaica, o crescimento foi maior ainda. Em dezembro de 2020, eram 3 GW de solar centralizada e 4,2 GW de geração solar distribuída. Hoje, são 18,6 GW de solar centralizada e 43,3 GW em solar distribuída. Isso significa um crescimento de, respectivamente, 520% e 930%!
Tanto na geração centralizada quanto na geração distribuída, o avanço foi potencializado por subsídios que incentivaram consumidores a "trocarem" de geração, mas sem estimular demanda adicional. Consumidores industriais, por exemplo, trocaram contratos de energia convencional por energia renovável, enquadrada como "incentivada", com descontos expressivos custeados por subsídios, enquanto os consumidores residenciais "trocaram" a energia comprada pela distribuidora pelo painel solar.
Por isso, o consumo de eletricidade no país cresceu muito menos que a capacidade instalada de geração. Em 2020, o consumo total somou 474.231 GWh, conforme os dados da EPE (Empresa de Pesquisa Energética). Nos 12 meses entre agosto de 2024 e julho deste ano, o consumo total somou 563.208 GWh, aumento de 18,7%.
Esses projetos avançaram muito mais rápido que a infraestrutura de transmissão e distribuição, o que é uma parte do problema. Hoje, em muitos momentos, o ONS determina que parem de gerar porque há sobrecarga na rede, o que pode derrubar o seu funcionamento e terminar em apagão.
Além disso, são fontes que não podem ser gerenciadas. O ONS pode ligar ou desligar termelétricas e hidrelétricas, mas não tem controle sobre o vento ou o sol. Se o vento não sopra ou o sol se põe, não há como ordenar geração. Elas só produzem quando a natureza permite. Por isso, a geração que foi "trocada" continua sendo necessária, porque dependemos de grandes hidrelétricas e termelétricas quando não há vento ou sol.
Excesso de geração e o curtailment
Por isso, essa expansão veio acompanhada do problema do curtailment (redução ou corte de energia). Cada vez mais, o ONS tem que mandar cortar a geração desses empreendimentos porque há falta de demanda. O sistema elétrico funciona como uma balança que precisa estar sempre em equilíbrio perfeito: de um lado, toda a energia sendo produzida pelas usinas. Do outro, toda a energia consumida por casas, indústrias e comércios. Se um dos lados pesa mais que o outro, o resultado é blecaute.
Nessa gestão da geração, há outro desafio também muito relevante: o ONS não pode cortar a geração distribuída, porque não tem controle sobre ela. O operador só tem autoridade direta sobre as usinas conectadas à rede de transmissão, como as grandes hidrelétricas, térmicas, eólicas e solares centralizadas.
Na prática, quando a GD injeta muita energia, especialmente solar em horário de sol forte, o ONS só enxerga o efeito indireto, a queda brusca no consumo.
No dia dos pais, o operador só enxergou uma demanda muito baixa, já que quase toda a demanda era atendida pela geração solar distribuída. Por isso, precisou cortar quase totalmente a geração centralizada eólica e solar.
E a tendência é que isso piore, porque a GD continua crescendo em ritmo acelerado. Só entre janeiro e setembro, já foram adicionados mais 6,7 GW em geração solar distribuída.
Por que a GD está no centro da polêmica
O crescimento acelerado da geração distribuída não acontece por acaso. Ele foi impulsionado por uma regulação que garantiu benefícios financeiros para quem instala painéis solares. O principal deles é a chamada "compensação de energia": a eletricidade injetada na rede gera créditos que reduzem quase toda a conta de luz do consumidor.
Na semana passada, ao escrever sobre a Medida Provisória (MP) 1.300, usei a frase de que "quem não tem painel solar ajuda a bancar o vizinho que tem". Muitos leitores reagiram dizendo que era mentira.
O mecanismo funciona assim: o vizinho com painéis paga menos na conta de luz, o que é justo, porque investiu na própria geração, mas também deixa de pagar pelo "frete" da energia usada quando não está gerando, que é o custo da infraestrutura da rede.
Se a pessoa gera durante o dia, mas consome à noite, e não tem baterias, ela ainda precisa da rede, que é bancada por todos nós na conta de luz. Só que, no sistema de compensação, ela recebe 1 kWh de crédito por cada 1 kWh injetado, sem pagar pelo transporte da energia nem pelos encargos que normalmente incidem sobre esse consumo.
Esse custo não desaparece: recai sobre quem não tem painéis solares.
É por isso que a GD está hoje no centro de um embate entre associações de geradores, distribuidoras e entidades de consumidores. Para uns, o incentivo foi fundamental para desenvolver a tecnologia no Brasil. Para outros, virou um subsídio cruzado, em que parte da população financia o benefício de outra, gerando distorções cada vez maiores na conta de luz.
A geração renovável centralizada também cresceu impulsionada por subsídios, mas essa expansão cessou, até pelo risco do corte de geração. Já a GD, continua crescendo em ritmo acelerado, sem participar do rateio dos cortes e sem um controle efetivo sobre seus impactos no sistema.
