Hidrogênio verde pode ter chance no Brasil com projetos-piloto

O argumento é que a demora gera incerteza regulatória e ameaça a indústria nascente. As entidades defendem que, mesmo com ajustes no orçamento, os projetos sejam aprovados porque fomentam parcerias entre empresas, universidades e centros de pesquisa, criando capacidade técnica no país e ajudando a integrar fontes renováveis intermitentes como solar e eólica.

Três votos, um impasse

O voto de Fernando Mosna foi o terceiro de um diretor da Aneel sobre essa chamada pública.

A discussão começou em dezembro de 2024, quando a diretora Agnes da Costa apresentou voto favorável à aprovação integral das 13 propostas, seguindo a recomendação da área técnica. Naquele ponto, o investimento total previsto era de R$ 1,49 bilhão, do qual R$ 1,1 bilhão sairia do programa de PDI custeado pela tarifa de energia elétrica, e o diretor-geral Sandoval Feitosa pediu vista para buscar alternativas. Ele apresentou seu voto em abril de 2025, propondo uma redução de cerca de R$ 447 milhões, o que levaria o aporte da Aneel a R$ 671 milhões. A ideia era aliviar o peso sobre o consumidor e buscar a participação de outros agentes, como a ANP, o BNDES e a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos).

Ainda assim, Fernando Mosna pediu nova vista, argumentando que o valor continuava elevado para projetos cujo benefício principal estaria em setores industriais, e não diretamente no setor elétrico. Agora, em seu voto, Mosna defende cortar 60% dos recursos originalmente previstos, restringindo o apoio a projetos com conexão clara ao sistema elétrico.

Outro ponto levantado pelos diretores foi o baixo nível de contrapartida das empresas. Na maior parte dos projetos, a participação financeira dos proponentes ficou no piso exigido pelo edital, o que reforçou a cobrança por maior equilíbrio no uso de recursos custeados pelos consumidores.