O que está em jogo na renovação da Enel em São Paulo

A discussão sobre a renovação da concessão da Enel em São Paulo deixou de ser um tema técnico para se transformar em bandeira política. Os apagões de novembro de 2023 e outubro de 2024, explorados nas eleições municipais do ano passado, continuam sendo munição para a oposição paulista contra a União, que detém a competência sobre as concessões de energia.

A disputa chegou à Justiça, com a prefeitura de São Paulo acionando a 12ª Vara Cível Federal para suspender o processo de renovação antecipada do contrato da distribuidora.

No campo técnico, porém, o processo segue avançando. Na semana passada, as áreas técnicas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) concluíram que a Enel cumpriu os critérios do Decreto 12.068/2024 e recomendaram a prorrogação da concessão por mais 30 anos, a partir de 2028.