Camila Maia

Camila Maia

Reportagem

O que está em jogo na renovação da Enel em São Paulo

Camila Maia
Colunista do UOL
Enel enfrenta pressão política, mas melhora desempenho técnico em São Paulo.
Enel enfrenta pressão política, mas melhora desempenho técnico em São Paulo.

A discussão sobre a renovação da concessão da Enel em São Paulo deixou de ser um tema técnico para se transformar em bandeira política. Os apagões de novembro de 2023 e outubro de 2024, explorados nas eleições municipais do ano passado, continuam sendo munição para a oposição paulista contra a União, que detém a competência sobre as concessões de energia.

A disputa chegou à Justiça, com a prefeitura de São Paulo acionando a 12ª Vara Cível Federal para suspender o processo de renovação antecipada do contrato da distribuidora.

No campo técnico, porém, o processo segue avançando. Na semana passada, as áreas técnicas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) concluíram que a Enel cumpriu os critérios do Decreto 12.068/2024 e recomendaram a prorrogação da concessão por mais 30 anos, a partir de 2028.

O caso da Enel SP não é isolado: serve como um teste de como o país vai lidar com as renovações de concessões de distribuição que vencem nos próximos anos e que envolvem mais da metade dos consumidores brasileiros.

Como funciona a renovação

As concessões de distribuição são da União e têm prazo para vencer. O Decreto 12.068, de 2024, estabeleceu regras para permitir a renovação antecipada por mais três décadas.

O rito é dividido em três etapas:

  1. A Aneel verifica se a distribuidora cumpriu os requisitos técnicos, como metas de qualidade, indicadores econômico-financeiros e obrigações de investimento.
  2. O Ministério de Minas e Energia, como titular do serviço, decide se renova ou não.
  3. Os acionistas da empresa precisam aprovar o termo aditivo ao contrato.

Esse modelo foi adotado para dar previsibilidade a investimentos de longo prazo e evitar o chamado "risco de fim de concessão", quando distribuidoras tendem a reduzir aportes nos últimos anos por incerteza sobre a continuidade.

Também busca modicidade tarifária: em uma licitação, o novo entrante normalmente embute custos de risco maiores, encarecendo as tarifas. Já a distribuidora estabelecida tem conhecimento acumulado da rede, o que tende a gerar eficiência operacional.

Outro ponto é que a renovação permite modernizar cláusulas contratuais. Em vez de manter contratos antigos ou passar por uma troca traumática de operador, o que historicamente gera instabilidade no serviço, é possível atualizar metas de qualidade e de resiliência climática dentro do mesmo contrato.

O que diz a área técnica da Aneel

A nota técnica conjunta divulgada pela Aneel apontou que a Enel SP cumpriu os critérios do decreto: apresentou toda a documentação exigida, atingiu os indicadores de continuidade do serviço e manteve a situação econômico-financeira adequada. Com isso, os técnicos recomendaram a renovação da concessão por mais 30 anos.

O processo está sob relatoria da diretora Agnes da Costa, responsável por elaborar voto a ser levado à deliberação da diretoria colegiada. Não há prazo para essa votação.

Mesmo com um procedimento administrativo aberto após os apagões, a Procuradoria Federal junto à Aneel entende que não há impedimento jurídico para a prorrogação.

Segundo o órgão, não se trata de processo de caducidade formal, mas de um "período de salvaguarda", no qual a distribuidora tem prazo para corrigir falhas. Apenas se não houver melhora é que a Aneel poderia instaurar a caducidade.

Os argumentos contra a renovação

A prefeitura de São Paulo e o Ministério Público Federal discordam dessa interpretação.

Para a gestão de Ricardo Nunes (MDB), a Enel não cumpriu seu papel desde que assumiu a antiga Eletropaulo em 2018. O município cita apagões recorrentes, redução de investimentos e defende que não se deve renovar a concessão enquanto há risco de caducidade em análise.

O Ministério Público Federal reforçou esse entendimento, afirmando que o próprio Decreto 12.068 prevê a suspensão da renovação caso haja procedimento de caducidade em andamento. Para o MPF, o Termo de Intimação de 2024 já seria suficiente para travar a prorrogação.

Os episódios de novembro de 2023 e outubro de 2024, quando milhões de consumidores ficaram sem energia e houve demora na recomposição, são usados como exemplo.

Investimentos ajudam nos números, mas não na imagem

A crise de 2023 mostrou fragilidades na gestão e na comunicação da Enel. A resposta lenta, centralizada na Itália, e a perda de técnicos experientes terceirizados comprometeram a confiança dos consumidores.

Em 2024, a empresa trocou o comando, ampliou investimentos e reforçou equipes próprias. Ainda assim, um novo temporal deixou milhões sem energia e reforçou a percepção de mau serviço. Outras distribuidoras também tiveram problemas no interior paulista, mas a Enel já estava marcada.

Na semana passada, ventos de quase 100 km/h deixaram cerca de 500 mil clientes da Enel SP sem luz. A recomposição foi considerada rápida em comparação com a gravidade do evento e foi mais célere que outras distribuidoras que tiveram problemas no interior de São Paulo, mas apenas empresa estampou as manchetes.

A percepção política seguiu pesando mais do que os indicadores técnicos.

Em nota, a Enel afirmou que está cumprindo os critérios estabelecidos no decreto para a prorrogação antecipada da concessão, e destacou ações de reforço operacional, como a contratação de 1,2 mil colaboradores próprios, a ampliação da frota para 700 geradores em situações críticas e o dobro de podas preventivas, superando 600 mil ao ano.

Segundo a distribuidora, essas medidas já resultaram em redução de cerca de 50% no tempo médio de atendimento emergencial entre novembro de 2024 e março de 2025, mesmo com aumento das ocorrências devido às chuvas. O indicador, afirma a Enel, segue em trajetória de melhoria.

Para o período de 2025 a 2027, anunciou um plano recorde de R$ 10,4 bilhões para modernização, digitalização e expansão do sistema.

O que vem agora

O embate regulatório e jurídico acontece em ambiente político hostil. O prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas têm criticado duramente a empresa. O governador chegou a falar em intervenção federal e até em dividir a concessão em duas áreas, hipótese malvista por especialistas.

Na Justiça, o juiz da 12ª Vara Cível Federal de São Paulo determinou que todos os lados sejam ouvidos antes de decisão sobre a ação da prefeitura. Na Aneel, caberá à diretora Agnes da Costa preparar voto tanto sobre o Termo de Intimação quanto sobre a renovação.

Mesmo que a Aneel aprove a prorrogação, a decisão final é do Ministério de Minas e Energia. A Justiça ainda pode intervir, o que seria o pior cenário para qualquer investimento em distribuição e resiliência das redes.

