Brasil avança em plano para conectar seu sistema elétrico ao da Bolívia

Colunista do UOL
Usina hidrelétrica de Jirau, em Rondônia
Usina hidrelétrica de Jirau, em Rondônia Imagem: Noah Friedman-Rudovsky/The New York Times

O governo federal avançou nos estudos para a interligação elétrica entre Brasil e Bolívia, aproximando ainda mais os setores energéticos dos dois países, que já são conectados pela malha de gasodutos. Um relatório elaborado pela empresa estatal responsável pelo planejamento energético do país, a EPE, calcula que as obras necessárias somam R$ 7,06 bilhões, divididas entre reforços internos no Mato Grosso do Sul e a conexão internacional na fronteira.

O relatório, obtido pela coluna com exclusividade, ainda não foi divulgado pelo governo. Procurado, o MME (Ministério de Minas e Energia) disse que o avanço das obras depende de um tratado internacional em construção entre os governos do Brasil e da Bolívia.

Se o plano avançar, a Bolívia será o quinto país com sistema de energia elétrica interligado ao do Brasil, podendo exportar a eletricidade gerada lá ou importar energia excedente gerada em solo brasileiro. Estão conectados ao SIN (Sistema Interligado Nacional) atualmente o Paraguai, o Uruguai, a Argentina e, mais recentemente, a Venezuela, que é ligada ao sistema brasileiro por meio de Roraima. O estado acaba de ser integrado ao sistema nacional após mais de uma década de atraso em obras em um linhão de transmissão.

Investimentos

O estudo elaborado pela EPE divide os investimentos necessários para a interligação entre Brasil e Bolívia em duas partes. Uma parcela, da ordem de R$ 4,27 bilhões, refere-se a ampliações na rede no Mato Grosso do Sul. Esses reforços significam, na prática, novas linhas de transmissão e transformadores mais potentes, capazes de levar a energia gerada no estado (principalmente usinas solares e de biomassa) para outras regiões do país. Hoje a rede no Mato Grosso do Sul já está no limite: sem essas obras, não há como conectar novos projetos de geração.

Como essas obras não dependem do tratado internacional, o MME já autorizou sua inclusão na fila de investimentos que serão viabilizados por meio de futuros leilões de transmissão, organizados pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

A segunda parcela, de R$ 2,79 bilhões, corresponde diretamente à conexão internacional. Aqui, o destaque é a instalação de uma estação conversora de energia em Corumbá (MS), na fronteira com a Bolívia. Essa estação funciona como um "adaptador" entre dois sistemas elétricos: converte a eletricidade de corrente alternada (como usamos no Brasil) em corrente contínua e também de volta para alternada, permitindo que a rede boliviana seja ligada com segurança ao SIN. A potência prevista dessa conversora é de 420 megawatts, o suficiente para atender uma cidade do porte de Curitiba, por exemplo.

Além da conversora, o plano inclui novas linhas de transmissão de alta tensão até a fronteira (500 mil volts) e reforços em linhas menores dentro do Mato Grosso do Sul (230 mil volts). Essas obras são necessárias para garantir que a energia circule sem sobrecarga e que a conexão internacional não traga instabilidade ao restante do sistema elétrico.

Quando serão feitos os investimentos?

O cronograma de referência do projeto indica 2029 como ano de entrada em operação da estação conversora e das principais linhas, com reforços adicionais previstos até 2039, mas esses são prazos estimados considerando apenas os critérios técnicos. Como a negociação diplomática pode levar mais tempo, ainda não é possível estabelecer uma data precisa. Sem esse acordo entre os governos, os investimentos não podem ser incluídos oficialmente no plano de outorgas de transmissão e, portanto, não chegam a leilão.

Jirau e o memorando de entendimento entre Brasil e Bolívia

As conversas da interligação entre Brasil e Bolívia começaram há muito tempo e avançaram recentemente, depois que foi assinado, em 2024, um memorando de entendimento diretamente ligado à operação da hidrelétrica de Jirau, no rio Madeira, em Rondônia. O rio Madeira nasce na Cordilheira dos Andes, na Bolívia, e flui em direção ao norte, até desaguar no rio Amazonas.

O memorando de entendimento assinado tratou da possibilidade de a usina operar de forma mais constante com o reservatório em um nível de 90 metros. Na prática, a autorização para operar em 90 metros significa manter o nível do rio mais alto junto à barragem. Isso aumenta a quantidade de energia firme que pode ser gerada ao longo do ano, sem transformar a usina em um grande reservatório, porque Jirau continua sendo uma hidrelétrica a fio d'água.

Pelo acordo, a concessionária de Jirau poderá vender dois terços da energia adicional, enquanto a Bolívia terá direito ao terço restante. Como o sistema boliviano ainda não está interligado ao nosso, essa energia precisará ser vendida no mercado brasileiro por meio de uma comercializadora criada pelo país vizinho.

No entanto, o momento político em La Paz adiciona incerteza ao andamento do plano de interligação. Após duas décadas de domínio do MAS, partido de esquerda de Evo Morales, a Bolívia caminha para um governo de perfil mais à direita, enquanto em Brasília prevalece a linha de esquerda.

Divergências ideológicas podem afetar o ritmo das negociações, mas a crise econômica boliviana, com inflação elevada e escassez de divisas, tende a impor pragmatismo e manter a integração energética como prioridade estratégica.

Ainda assim, o Brasil tem interesse direto na interligação, tanto pela maior segurança elétrica no Centro-Oeste quanto pela possibilidade de abrir um novo canal para importar energia em períodos de escassez e exportar em momentos de sobra.

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

