Irmãos Batista e sobrinho de Kassab estão interessados em Angra 3
O desfecho das obras da usina nuclear Angra 3, paralisadas há exatamente uma década, na época da Operação Lava-Jato, pode estar nas mãos de um novo sócio privado brasileiro.
Duas empresas brasileiras aparecem na lista de potenciais interessadas na compra da participação de 35% da Eletrobras na Eletronuclear, que administra Angra 3: a Âmbar — braço de energia da J&F, holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista —, a qual acelerou sua expansão por meio de aquisições de outras companhias nos últimos anos, e a Diamante Energia, que tem como sócio um sobrinho do ex-ministro Gilberto Kassab (PSD). Hoje, a Diamante opera usinas a carvão mineral, mas está investindo na transição do combustível fóssil para a fonte nuclear.
A lista das possíveis compradoras tem ainda grupos estrangeiros que lideram a tecnologia nuclear no mundo, como a Framatome, da francesa EDF, a russa Rosatom e a chinesa CNNC.
O negócio, porém, não está perto de se concretizar, devido à incerteza sobre a retomada das obras da usina nuclear Angra 3 e sobre o próprio programa nuclear brasileiro, ainda inexistente. A coluna apurou que não há negociações formais com potenciais investidores até o momento, pela falta de estudos que indiquem qual será a dimensão dos valores envolvidos.
Sem uma política de estado para a energia nuclear sinalizando que outros investimentos virão pela frente, as grandes companhias estrangeiras, ainda que considerem investir no Brasil uma oportunidade, não têm a segurança para fazer o movimento. Além disso, a Constituição Federal garante monopólio da União sobre essas atividades, o que significa que qualquer acionista privado da Eletronuclear precisará ser minoritário, o que também dificulta esses investimentos. Na empresa responsável por administrar Angra 3, a Eletrobras, privatizada em 2022, tem como sócia a holding estatal ENBPar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional).
Inexperientes em nuclear, mas grandes em geração de energia
As empresas brasileiras interessadas em Angra 3, ainda que não tenham expertise nesse segmento energético, avaliam aproveitar a oportunidade para crescer num setor estratégico do ponto de vista global. Segundo uma fonte do mercado de energia nuclear, qualquer investidor que entre na Eletronuclear precisará combinar o conhecimento que a própria companhia construiu internamente com a importação de especialistas e tecnologia de outros países.
A Diamante Energia, do advogado Jorge Nemr e de Pedro Grünauer Kassab, sobrinho de Gilberto Kassab, nasceu com a venda do complexo termelétrico catarinense Jorge Lacerda pela francesa Engie, numa transação fechada em outubro de 2021. A termelétrica a carvão, localizada no sudeste de Santa Catarina, era o principal ativo da Diamante até maio deste ano, quando a empresa fechou a compra do complexo termelétrico de Pecém I, também a carvão, na região metropolitana de Fortaleza (CE).
A empresa, porém, já se prepara para abandonar o carvão e investir em gás natural e em pequenos reatores nucleares, os SMRs (sigla para Small Modular Reactors em inglês). Para se aventurar nessa tecnologia, a Diamante constituiu uma subsidiária, a Núcleo Brasil Energia Participações, com foco em mineração nuclear, ciclo do combustível nuclear, SMRs e irradiação de alimentos (tecnologia que elimina microrganismos nocivos e prolonga a vida útil dos produtos). Nos últimos anos, a Diamante avaliou outras aquisições em geração de energia e chegou a participar da disputa por termelétricas da Eletrobras, nas quais foi derrotada pela Âmbar, da J&F.
O braço de energia dos irmãos Batista cresceu consideravelmente nos últimos anos e hoje tem 43 usinas de geração, somando 4 GW de capacidade, incluindo termelétricas a carvão, gás e óleo, pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e sistemas de geração solar fotovoltaica.
Em 20 de junho, o empresário Joesley Batista visitou a Eletronuclear acompanhado da esposa, Ticiana Villas Boas, de um dos filhos, Murilo Batista, da nora Bárbara Batista, e de Marcelo Zanatta, presidente da Âmbar. A visita virou notícia na intranet da Eletronuclear, que informou que o objetivo foi "conhecer mais sobre a energia nuclear como uma possibilidade para futuros negócios".
As empresas mencionadas nesta coluna foram procuradas, mas preferiram não se manifestar, assim como o MME (Ministério de Minas e Energia).
Quem vai bancar a obra?
O governo e a Eletrobras têm urgência em encontrar um novo sócio que possa bancar as obras da estatal nuclear, mas por razões diferentes.
No início de outubro, o CNPE (Conselho Nacional de Política Energética), órgão que assessora o governo federal e é composto por ministros de Estado e autoridades ligadas ao setor de energia, pediu ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvomento Econômico e Social) que atualize os estudos referentes à retomada das obras de Angra 3.
No ano passado, o BNDES tinha concluído que finalizar as obras da usina nuclear custaria R$ 23 bilhões, aproximadamente, enquanto a desistência das obras custaria surpreendentes R$ 21 bilhões, pelos custos altos com a desmobilização de uma obra parada há tanto tempo. A construção da usina, se analisada do ponto de vista do setor elétrico, pode ser problemática, já que a tarifa que Angra 3 teria autorização para cobrar, segundo cálculos do BNDES, seria de R$ R$ 653/MWh, mais do que o dobro da tarifa fixada para as usinas Angra 1 e 2 neste ano, de R$ 308,41/MWh. Diante do cenário complexo, em uma reunião em dezembro do ano passado, os ministros do CNPE pediram para analisar melhor os números. Pouco tempo depois, a Eletrobras fechou um acordo com a União, que ganhou três cadeiras no conselho de administração da antiga estatal mas desobrigou a empresa de bancar parte dos R$ 23 bilhões da conclusão das obras. A empresa, porém, continuaria obrigada a participar do rateio dos R$ 21 bilhões relativos à desmobilização da construção.
O MME reluta em desistir de Angra 3, especialmente porque a usina pode finalmente garantir que o país tenha uma política de estado para a tecnologia nuclear. Essa fonte energética, repaginada por meio de reatores de menor porte e modulares, voltou a atrair investimentos no mundo todo no embalo da corrida da inteligência artificial, que está aumentando o consumo de energia elétrica em ritmo acelerado. Para um governo com problemas fiscais, bancar os bilhões da obra sozinho não é uma opção, o que reforça a necessidade de um novo sócio.
A usina de Angra 3, que começou a ser construída em 1981 e enfrentou diversas paralisações e retomadas desde então, terá 1.405 MW de capacidade se for concluída, o suficiente para suprir o consumo de cerca de 4,5 milhões de habitantes em um ano, segundo a Eletronuclear. As obras ficam ao lado do complexo em que estão Angra 1, em operação desde 1982, com 657 MW, e Angra 2, que tem 1.350 MW e funciona desde 2001.
