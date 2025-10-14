Por que um incêndio em uma subestação no Paraná causou apagão no país todo?

Um incêndio em um equipamento de energia elétrica em Bateias — distrito do município de Campo Largo, no Paraná — na madrugada de hoje provocou um apagão que atingiu todas as regiões do país, mesmo estados a milhares de quilômetros de distância. O motivo está na forma como o sistema elétrico brasileiro é estruturado: uma gigantesca rede interligada, onde uma falha em um ponto estratégico pode se espalhar por todo o mapa.

'Rodovias' levam a eletricidade de um ponto a outro

O problema desta madrugada começou em uma subestação, que é, basicamente, um grande ponto de conexão e controle da energia.

A eletricidade gerada nas usinas chega com uma tensão muito alta e passa por transformadores e equipamentos que ajustam essa tensão para que ela possa seguir viagem pelas linhas de transmissão. Essas linhas funcionam como "rodovias" para a energia, transportando eletricidade a longas distâncias até onde está o consumidor.