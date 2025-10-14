Por que um incêndio em uma subestação no Paraná causou apagão no país todo?
Um incêndio em um equipamento de energia elétrica em Bateias — distrito do município de Campo Largo, no Paraná — na madrugada de hoje provocou um apagão que atingiu todas as regiões do país, mesmo estados a milhares de quilômetros de distância. O motivo está na forma como o sistema elétrico brasileiro é estruturado: uma gigantesca rede interligada, onde uma falha em um ponto estratégico pode se espalhar por todo o mapa.
'Rodovias' levam a eletricidade de um ponto a outro
O problema desta madrugada começou em uma subestação, que é, basicamente, um grande ponto de conexão e controle da energia.
A eletricidade gerada nas usinas chega com uma tensão muito alta e passa por transformadores e equipamentos que ajustam essa tensão para que ela possa seguir viagem pelas linhas de transmissão. Essas linhas funcionam como "rodovias" para a energia, transportando eletricidade a longas distâncias até onde está o consumidor.
A subestação de Bateias, a 30 quilômetros de Curitiba, é uma das mais importantes do país porque concentra várias dessas "rodovias" de alta tensão, em especial um corredor de 500 quilovolts (kV) que liga o Sul ao Sudeste.
O "500 kV" é a tensão elétrica que circula na linha. Quanto maior o número, maior a capacidade de transportar energia por longas distâncias com menos perdas. Linhas de 500 kV são usadas, geralmente, para conectar regiões inteiras do país, permitindo que a energia de uma usina no Sul, por exemplo, chegue até o Sudeste.
Na hora do incêndio, o Sul estava exportando cerca de 5 mil megawatts (MW) para o Sudeste e o Centro-Oeste, o que equivale, aproximadamente, à demanda de algo em torno de 10 milhões de residências médias.
Quando a subestação foi desligada por segurança, essa ligação se rompeu: o Sul ficou com energia de sobra, e o resto do país ficou com falta.
Equilíbrio entre geração e consumo
Essa diferença de equilíbrio é um problema sério. O sistema elétrico brasileiro precisa estar em harmonia o tempo todo. A quantidade de energia gerada tem que ser igual à consumida em tempo real.
Quando essa conta não fecha, entra em ação um mecanismo automático de proteção chamado Erac (Esquema Regional de Alívio de Carga), que funciona como um freio de emergência. O sistema corta temporariamente parte do fornecimento de energia em algumas regiões para limitar o problema e evitar que a rede inteira desabe.
Foi isso que aconteceu. Para impedir um colapso maior, o Erac desligou cerca de 10 mil MW de carga no total, afetando todas as regiões do país. No Sul, foram 1.600 MW cortados; no Sudeste, 4.800 MW; no Nordeste, 1.900 MW; e no Norte, 1.600 MW.
Segundo o MME (Ministério de Minas e Energia), a recomposição foi rápida para um evento dessa escala quando comparado a outros blecautes de grande porte registrados anteriormente.
Em até 1h30, todas as regiões, com exceção do Sul, já tinham voltado ao normal. No Sul, a energia foi totalmente restabelecida em 2h30.
Análise das causas
Nesta terça-feira, o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) e o MME realizam uma reunião preliminar com os principais agentes do setor para identificar as causas do incêndio e da sequência de desligamentos.
Até o fim da semana, o ONS fazer mais reuniões antes de iniciar a elaboração do RAP (Relatório da Análise da Perturbação), documento técnico que explica o que aconteceu e como evitar novas falhas semelhantes.
A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), por sua vez, enviou ofícios às empresas envolvidas para cobrar explicações sobre a interrupção no fornecimento de energia. A fiscalização da agência se deslocará ainda hoje para realizar inspeção in loco na subestação afetada e averiguar as causas da interrupção.
Além disso, serão instaurados processos de fiscalização para apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.