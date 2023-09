O falecimento do sociólogo italiano Domenico De Masi, anunciado no último sábado (9), trouxe às páginas dos jornais resumos apressados do conceito de "ócio criativo" — título do best-seller lançado na já longínqua década de 1990 e responsável pela projeção do pensador mundo afora.

Em geral, a teoria de De Masi é reduzida a uma espécie de ode ao tempo livre, necessário ao estímulo da "criatividade". Num novo mundo remodelado pelo avanço da globalização, pelo crescimento do setor de serviços e pela explosão das tecnologias digitais, o futuro pertenceria justamente aos trabalhadores tidos como criativos, livres das amarras maçantes e burocráticas da era industrial.

Não é que esse grosseiro resumo esteja propriamente errado. O ponto é que ele deixa de jogar luz sobre algumas limitações importantes da teoria de De Masi, charmosa e otimista como seu criador. A primeira delas é a polêmica noção de "pós-industrial", ideia essencial para compreender o pensamento do sociólogo italiano.