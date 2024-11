Vida Além do Trabalho: fim da escala 6x1 começou com debate da Constituição

Em 2015, por exemplo, o senador Paulo Paim (PT-RS) apresentou uma PEC prevendo uma redução gradual da jornada total para até 36 horas semanais de trabalho — a título de comparação, na França, o limite é de 35 horas.

No ano passado, o senador Weverton (PDT-MA) protocolou o Projeto de Lei 1.105/2023. A medida altera a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e prevê a redução das horas trabalhadas, por meio de acordo ou convenção coletiva, sem impacto no salário.

Na mesma linha, Soraya Thronicke, senadora pelo Podemos-MS, defende a criação do Diploma Empresa Ideal — uma espécie de selo conferido para incentivar as empresas a adotarem boas práticas trabalhistas, como a redução da jornada.

Com sua típica dinâmica de redes sociais, o Vida Além do Trabalho se soma a essas outras agendas em curso no Congresso, com o mérito de atualizar a discussão para a era das redes sociais e de extrapolar os argumentos estritamente econômicos.

Em geral, enquanto os defensores enxergam as políticas de redução de jornada como uma forma de gerar mais empregos, os críticos veem a histórica baixa produtividade do trabalhador brasileiro como um entrave à iniciativa.

O VAT, no entanto, parece preocupado com outras coisas. "É de conhecimento geral que a jornada de trabalho no Brasil frequentemente ultrapassa os limites razoáveis, com a escala de trabalho 6x1 sendo uma das principais causas de exaustão física e mental dos trabalhadores", diz o abaixo-assinado do movimento. Talvez por isso venha ganhando tanta projeção.