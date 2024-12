Emprego em alta, fim do 6x1 e apps sem regras: o mundo do trabalho em 2024

Nesta época de retrospectivas, listamos alguns dos acontecimentos mais marcantes do ano no mundo do trabalho.

Em 2024, o Brasil registrou a menor taxa de desocupação (6,1%) em mais de uma década. Para além do fato inegavelmente positivo, há também sinais de alerta — como os impactos do mercado aquecido sobre a inflação e as dificuldades dos jovens para conseguir o primeiro emprego.

Já o destaque negativo fica com a demora da regulamentação do trabalho por aplicativos. Alvo de críticas por todos os lados, o projeto de lei apresentado em março pelo governo federal para disciplinar a atividade dos motoristas de plataformas, como Uber e 99, segue sem perspectiva de aprovação pelo Congresso Nacional.