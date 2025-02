STF cria 'armadilha' para si próprio e reclamações trabalhistas crescem 65%

Usadas por empresas para tentar reverter diretamente no STF (Supremo Tribunal Federal) decisões da Justiça do Trabalho favoráveis a trabalhadores, as chamadas "reclamações constitucionais" cresceram 65% ao longo de 2024, segundo dados da corte máxima do país. O levantamento foi originalmente publicado pelo portal Jota.

No ano passado, o número de reclamações constitucionais de natureza trabalhista chegou a 4.274 e superou pela primeira vez o de outros ramos do direito — um indício de que o STF pode ter criado uma "armadilha" para si mesmo ao permitir o uso indiscriminado desse tipo de instrumento jurídico, avaliam especialistas ouvidos pela coluna.

"Essa quantidade absurda de ações trabalhistas que está indo para o Supremo é culpa do próprio Supremo", afirma Cássio Casagrande, professor da Universidade Federal Fluminense (UFF) e procurador do Ministério Público do Trabalho (MPT).