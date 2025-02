Alemanha: revisão de seguro-desemprego pautou eleição e guinada à direita

Segundo reportagem da revista alemã Spiegel, a CDU calcula que 1,7 milhão de alemães possam ter seus benefícios reduzidos. O plano do partido é cortar ao menos 10 bilhões de euros na área social.

Limitado por um artigo da Constituição que impede o crescimento das despesas e do endividamento público, Merz aposta no encurtamento do cobertor da proteção estatal para liberar recursos e investir em infraestrutura. A escassez de redes de internet de alta velocidade é um dos gargalos mais citados.

Merz também quer flexibilizar jornada de trabalho

O líder da CDU também defende uma agenda de desregulamentação. Além do corte de impostos para empresas e cidadãos, o provável novo chanceler — um executivo com passagem no mercado financeiro e de orientação econômica ortodoxa — também propõe o que ele chama de "modernização da jornada de trabalho", com o fim do limite de oito horas diárias de expediente.

Trata-se de uma mudança e tanto no cenário político e econômico alemão. Em 2018, o IG Metall — o principal sindicato de trabalhadores da indústria metalúrgica — chegou a firmar um acordo com as empresas do país para reduzir a jornada de trabalho de 35 para 28 horas semanais, com o objetivo de garantir mais qualidade de vida a seus associados.

Apenas seis anos depois, o mesmo IG Metall costurou um duro entendimento com a Volkswagen para evitar o fechamento de fábricas e a demissão imediata de trabalhadores. Até 2030, no entanto, ao menos 30 mil pessoas devem ser desligadas.