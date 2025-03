Após morte em atropelamento de ônibus, Aena proíbe marcha a ré em Congonhas

Apesar de as áreas onde ocorreram os dois acidentes com vítimas fatais não serem exatamente as mesmas, os fatores de risco são bastante semelhantes, afirma Renato Bignami, auditor fiscal do MTE que participou da inspeção do ano passado.

"Existe uma quantidade enorme de veículos circulando permanentemente, e existe uma quantidade igualmente grande de trabalhadores circulando no mesmo ambiente", diz Bignami. "Não é proibindo a marcha ré que isso se resolve. Tanto não é assim que, na morte da trabalhadora em 2023, o caminhão estava se deslocando para frente", complementa.

Ao interditar as faixas de pedestres no pátio de aeronaves, os fiscais do Ministério do Trabalho recomendaram à concessionária que os trabalhadores se deslocassem pelos fingers — as plataformas usadas no embarque de passageiros. Quando o uso dos fingers não fosse possível, o transporte deveria ser feito por vans, para evitar atropelamentos.

A concessionária, no entanto, não acatou as orientações e optou por tentar reverter na Justiça a interdição. Na primeira instância, o pedido da Aena foi negado. Em 30 de janeiro, no entanto, uma liminar de segundo grau do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) liberou novamente o uso das faixas, a pedido da concessionária.

A AGU (Advocacia Geral da União), que representa o governo federal, já recorreu da decisão do TRT-2 com o objetivo de restabelecer a interdição das faixas, até que a Aena adote medidas capazes de garantir a segurança dos trabalhadores no pátio de aeronaves.

Após o acidente da semana passada, a AGU informou, por meio de nota à imprensa, que já "se manifestou nos autos do processo comunicando o fato e requerendo a urgência no julgamento do recurso".