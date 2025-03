Entregadores preparam 'maior greve da história' contra iFood e aplicativos

Tentativa de regulamentação puxada pelo governo federal não foi adiante

A manifestação ocorre na esteira do fracasso da regulamentação proposta pelo governo federal para entregadores e motoristas de aplicativo.

Em maio de 2023, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) criou uma comissão especial com representantes de trabalhadores e porta-vozes de plataformas para costurar um acordo e apresentar um projeto de lei (PL) ao Congresso Nacional. Porém, seis meses após o início das negociações, não houve consenso e os debates foram encerrados. No caso dos motoristas, o governo chegou a apresentar um PL, em tramitação na Câmara dos Deputados.

A última oferta apresentada pela Amobitec, entidade que representa iFood, Uber e 99 e outras plataformas, previa um mínimo de R$ 12 por hora efetivamente trabalhada aos entregadores. A proposta foi recusada pelas lideranças dos entregadores.

Na época, um dos principais pontos de discordância dizia respeito justamente ao conceito de "hora efetivamente trabalhada", do qual as plataformas não abriam mão. Para ganhar R$ 12, um entregador precisaria acumular 60 minutos em viagens — os intervalos entre as corridas não seriam remunerados.

Os representantes dos entregadores, no entanto, reivindicavam o pagamento da "hora logada". Isso quer dizer que todo o tempo à disposição do aplicativo, incluindo os períodos de espera entre uma viagem e outra, deveria ser remunerado.