Entregadores dizem que iFood oferece até R$ 800 para melar Breque Nacional

"Esses incentivos não significam valorização real do trabalho dos entregadores. Pelo contrário, provam que as empresas podem pagar mais, mas só fazem isso quando pressionadas. Se o iFood tivesse compromisso com a categoria, o reajuste seria permanente, e não limitado a dois dias de paralisação", prossegue a nota oficial do comando do Breque Nacional.

Em posicionamento enviado à coluna, a assessoria de imprensa do iFood diz que a empresa "respeita o direito à manifestação e acredita que o diálogo é fundamental para a construção conjunta de soluções com todos os envolvidos no ecossistema da plataforma. As campanhas citadas foram ajustadas e têm encerramento previsto para o dia 30 de março". Segundo a assessoria, promoções para entregadores são recorrentes e fazem parte do dia a dia da operação.

Ifood Imagem: Reprodução Ifood

Promoções podem ser vistas como atos 'antissindicais' e contrários ao direito de greve, diz professor

Na avaliação de Rodrigo Carelli, procurador do Ministério Público do Trabalho (MPT) e professor de direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), conceder incentivos para estimular entregadores a trabalhar na data específica da paralisação "impede o livre exercício de greve, ferindo a convenção 98 da OIT (Organização Internacional do Trabalho) e a letra expressa da lei de greve".