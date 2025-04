Breque Nacional: 'Aplicativos não querem dialogar', dizem entregadores

O que querem os entregadores?

Realizada em mais de uma centenas de cidades, incluindo todas as capitais do país, a mobilização dos entregadores tem quatro reivindicações centrais: a definição de uma taxa mínima de R$ 10 por corrida; o aumento da remuneração por quilômetro rodado de R$ 1,50 para R$ 2,50; a limitação da atuação das bicicletas a um raio máximo de três quilômetros; e o pagamento integral de cada um dos pedidos quando diversas entregas são agrupadas em uma mesma rota.

Como mostrou a coluna, o movimento contou com forte adesão dos entregadores e afetou a operação dos principais aplicativos do país, como iFood, Uber Flash e 99 Entrega. Estabelecimentos da capital paulista, principal mercado dos aplicativos, chegaram a registrar queda de até 100% dos pedidos, segundo levantamento da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes).

"Não sei nem como descrever. O que aconteceu foi inédito", disse à reportagem João Marcos Previattelli, do Haya Falafel, localizado no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. "A gente não teve nenhuma venda, quando a nossa média diária são 80 pedidos por dia, pelo iFood", complementa.

A nota do comando do Breque Nacional lista ainda uma série de práticas que teriam sido adotadas pelas plataformas para tentar desmobilizar a greve, como "promoções e incentivos falsos para manter entregadores rodando durante o breque; abertura emergencial de novos cadastros, jogando mais pessoas na precarização para cobrir os grevistas; pressão direta sobre os entregadores, com mensagens, avisos nos aplicativos e até ameaças de bloqueio para quem parasse de trabalhar; monitoramento das redes sociais e de grupos de WhatsApp, tentando enfraquecer a mobilização com desinformação e intimidação".

No começo da semana, a coluna publicou prints de anúncios enviados pelo iFood com proposta de bonificação de R$ 800 a profissionais do Rio de Janeiro (RJ) que somassem 60 rotas até 31 de março, dia do Breque Nacional. Em São Paulo (SP) um anúncio oferecia uma premiação de R$ 200 aos que completassem dez rotas entre os dias 25 e 31 de março.