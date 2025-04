Escala 6x1 e PL de motoristas são 'prioridades' de comissão, diz deputado

O problema é que nós começamos de um patamar de negacionismo. O grupo da centro-esquerda não admite conversar sobre outro arranjo, que não seja CLT. Esse é o problema. Aí nós vamos continuar num impasse: não aprova neste ano, não aprova nunca. Porque os motoristas não vão querer. A própria Uber reconhece que eles não vão querer.

No projeto que o governo propôs, na parte da contribuição previdenciária, as alíquotas de contribuição eram relativamente baixas [7,5% para motoristas e 20% para empresas, tendo como base de cálculo um quarto da remuneração repassada do aplicativo para o trabalhador]. E mesmo assim as empresas chiaram...

Todo mundo vai perder um pouquinho. É uma negociação. As empresas estão vendo que não dá nesse caminho. Lá em Salvador, esse negócio dos entregadores foi uma bomba relógio. Queriam bater em agente de trânsito... Ou nós vamos resolver o problema ou você vai ter uma convulsão social.

Eu estive com o pessoal do Uber essa semana e eles estão preocupados com essas coisas dos entregadores. Como eu imagino também que o governo deve estar preocupado. E o pior: o ministro Luiz Marinho, eu acho que blindaram ele tanto que não está enxergando o tamanho do problema. Porque ele está achando que esse negócio celetista vai resolver. Não vai.

Mas o slogan do projeto do governo é "autonomia com direitos". O próprio governo afastou a CLT. O governo tentou, no seu projeto, contemplar os sindicatos como uma forma de negociar com as empresas...

As pessoas estão com medo desse projeto para não se comprometerem para o ano que vem. Essa é a pior situação para um projeto. Porque você tem sindicatos, eu mesmo já recebi mensagem, que não querem que mude nada [no projeto do governo]. E você tem os motoristas que não querem nada do projeto.