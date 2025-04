Morte do papa Francisco será o fim das teologias progressistas?

O falecimento do papa que tanto barulho fez ao arejar o Vaticano com o frescor do catolicismo popular e progressista latinoamericano é mais uma importante jogada no movimentado tabuleiro ideológico mundial. A escolha do conclave que se inicia nos próximos dias será determinante sobre os rumos políticos dos próximos anos. Maior país católico do mundo, o Brasil será decisivamente afetado por ela.