Manifesto critica esvaziamento da Justiça do Trabalho por ministros do STF

Em meio a uma crise com o STF (Supremo Tribunal Federal), que ameaça esvaziar a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de processos envolvendo terceirização, pejotização e uberização, entidades representativas de juízes, procuradores e advogados trabalhistas lançam nesta quinta-feira, 1º de maio, um manifesto "em defesa da competência constitucional" deste ramo do poder judiciário.

"A Constituição Federal de 1988, na redação dada pela Emenda Constitucional no 45/2004, prevê a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar todas as ações decorrentes de relações de trabalho e não apenas os vínculos formais de emprego, nos quais a carteira de trabalho é assinada", diz o manifesto.

No próximo dia 07 de maio, um ato público será realizado em Brasília (DF) pela Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho), pela ANPT (Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho) e pela Abrat (Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista), entidades signatárias do manifesto publicado hoje.