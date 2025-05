Leão 14, Martin Luther King e o impacto da tecnologia sobre trabalhadores

No fim de semana, ao explicar o porquê da escolha do nome Leão 14, o novo papa — o norte-americano e com nacionalidade peruana Robert Prevost — evocou a encíclica Rerum Novarum, escrita em 1891 por seu antecessor, o italiano Leão 13. Completando 134 anos nesta quinta-feira (15), o documento está marcado na história como sinônimo de "compromisso social" da Igreja Católica com os menos favorecidos.

A Rerum Novarum é, ao mesmo tempo, um ensaio teológico e político de difícil enquadramento nos clichês da atual polarização ideológica. No começo, defende a propriedade privada como "direito natural", e condena as propostas revolucionárias do comunismo — Karl Marx havia falecido em 1893, oito anos antes da publicação da encíclica.

Na sequência, critica a ganância dos ricos, denuncia o trabalho insalubre de crianças, e advoga pagamento decente e direitos mínimos aos operários da primeira revolução industrial. Para Leão 13, não se tratava apenas de um compromisso do bom cristão com o andar de baixo da pirâmide, mas também de um necessário remédio social para conter a explosão de greves e protestos na virada para o século 20.