Apps de 'bicos' em supermercados cobram por uniforme e não pagam transporte

A atuação dessas plataformas, no entanto, está na mira do MPT (Ministério Público do Trabalho). No fim de março, o órgão entrou com uma ação civil pública contra a Switch, sediada na capital do Espírito Santo.

Segundo o órgão federal, o app funciona na prática como uma terceirizadora de mão de obra e os trabalhadores não podem ser considerados autônomos. O MPT pede que a Switch pague uma indenização por danos morais coletivos de 10% de seu faturamento e siga a legislação federal 6.019/1974, alterada em 2017 para regulamentar a prestação de serviços temporários e terceirizados.

A ação cita como possibilidade de contratação o regime "intermitente". Criado pela reforma trabalhista do governo Michel Temer por demanda de bares, restaurantes e varejistas, o formato prevê o pagamento de direitos, como férias, 13º salário e contribuição previdenciária, de forma proporcional aos dias em atividade.

O setor supermercadista é um dos principais geradores de emprego formal do Brasil, com cerca de 9 milhões de postos. A expansão do modelo de aplicativos sobre o segmento acontece no momento em que as práticas chamadas de "pejotização" e "uberização" são temas de debates acalorados no STF (Supremo Tribunal Federal).

Autoridades trabalhistas temem que a tendência do STF de autorizar qualquer contratação alternativa à CLT, incluindo aquelas já consideradas fraudulentas pela Justiça Trabalhista, transmita a impressão de que a legislação trabalhista se tornou "opcional" para empregadores. O não recolhimento da contribuição ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) também gera preocupação sobre o impacto bilionário ao caixa da Previdência.

"A jurisprudência do Supremo tem incentivado essa postura devoradora de contratos de trabalho regulamentados", afirma Silvana Abramo, desembargadora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 2a. Região e pesquisadora da Universidade de São Paulo.