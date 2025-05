PEC da Hora Trabalhada traz 'ilusão de igualdade' entre patrão e empregado

"A pactuação contratual direta entre empregado e empregador é uma ilusão, é uma falácia", define Sayonara Grillo Coutinho, desembargadora do TRT1 (Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região) e professora da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

"A PEC tem uma narrativa baseada na ideia de flexibilidade: o trabalhador poderá escolher, no sentido do que for mais benéfico para ele", analisa Olívia Pasqualeto, professora da FGV (Fundação Getúlio Vargas). "Mas todo mundo que trabalha sabe muito bem que não é o trabalhador que escolhe", complementa.

O texto ainda não está em tramitação no Congresso. Por enquanto, a PEC conta com a assinatura de 142 parlamentares — são necessários 171 apoiadores para que seja oficialmente protocolada na Câmara dos Deputados.

O que diz exatamente a PEC?

A proposta do deputado federal Mauricio Marcon altera o artigo 7º da Constituição Federal e estipula dois tipos possíveis de contratação: o modelo atual da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), com proteção à jornada, e o sistema de horas trabalhadas.

No segundo caso, "o valor mínimo da hora trabalhada será proporcional ao salário mínimo nacional ou ao piso da categoria, calculado com base na jornada máxima de quarenta e quatro horas semanais", diz o texto. Direitos trabalhistas — como férias, 13º salário e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) — também seriam pagos de forma proporcional à carga horária efetivamente trabalhada.