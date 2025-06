Fintech desiste de IA para atendimento a clientes e contrata 'uberizados'

Após automatizar o atendimento aos clientes e colocar no olho da rua cerca de 700 empregados, numa agressiva política de corte de custos, Sebastian Siemiatkowski voltou atrás. O motivo? A brutal queda na qualidade do serviço e a nada surpreendente explosão do número de reclamações.

Todo mundo que já teve a pouco prazerosa experiência de conversar com o robô de um banco — e ver seu problema passar longe da resolução — deveria festejar a decisão do fundador e diretor-executivo da Klarna.

Afinal, o regresso de pessoas de carne e osso a um ambiente dominado pela inteligência artificial soa como alívio em meio à constatação de que os computadores realizam com um mouse nas costas as tarefas que muitas vezes penamos para fazer.

Em outras palavras, a guerra não terminou. Vencemos a batalha da empatia e da atenção: quem em sã consciência trocaria o calor humano de funcionários motivados e bem treinados pela frieza automatizada de um software?

Só que não. O final dessa história não é como o dos contos de fadas.

Ao comunicar a extinção da inteligência artificial no canal de atendimento a clientes da Klarna, Sebastian Siemiatkowski também detalhou as substituições. Saem os robôs, entram os trabalhadores "uberizados", nas palavras do próprio comandante da Klarna.