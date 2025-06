Justiça obriga TikTok a exigir alvará para trabalho artístico infantil

"Pela primeira vez, um Tribunal brasileiro reconheceu a responsabilidade de uma plataforma digital pelo cumprimento da legislação brasileira no que tange à proteção dos influenciadores mirins, que têm sido alvo de tantos abusos nos últimos anos", acrescenta.

TRT-2 já havia condenado TikTok, mas anulou decisão por 'equívoco processual'

Em abril, o TikTok já havia sido condenado pelo TRT-2 por não exigir alvará judicial para trabalho artístico infantil, como determina o artigo 149 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Duas semanas depois, no entanto, o tribunal anulou a decisão da própria corte por um "equívoco processual", após recurso apresentado pela Bytedance Brasil.

Os desembargadores do TRT-2 entenderam que o direito de defesa do TikTok havia sido prejudicado pelo fato de a empresa não ter tido a oportunidade de apresentar "sustentação oral", e determinaram a realização de um novo julgamento. Com a nova análise, a 15ª Turma do tribunal manteve a condenação imposta em primeira instância à empresa.