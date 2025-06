Motoapp em São Paulo: é possível regulamentar e dar segurança ao serviço?

Macris cita também a importância de ampliação das vias exclusivas para motos, no modelo da Faixa Azul, implementado em diversos pontos da cidade.

Por fim, ressalta a necessidade da expansão do monitoramento por radares. "Precisaria de uma extrema fiscalização", afirma.

Um levantamento do UOL mostra que, entre 2021 e 2024, o número total de mortes no trânsito cresceu 42% na cidade, chegando a 1.031 óbitos no ano passado. No mesmo período, que coincide com o primeiro mandato do prefeito Ricardo Nunes, a média mensal de multas por infrações teve redução de 47%.

"É uma escolha política não coibir as infrações de trânsito", afirma a vereadora Renata Falzoni. "Ninguém mais para no sinal vermelho. E não para porque boa parte está a serviço desses aplicativos, que fazem as pessoas correrem, porque a conta fecha. Mas você acha que ele vai parar no sinal vermelho se não tiver fiscalização?", complementa.

Lei federal propõe medidas de segurança; empresas dizem que texto não se aplica a motoapp

A lei federal 12.009/2009 regulamenta o serviço de motofrete e de mototáxi em todo o país, e traz regras básicas de segurança.