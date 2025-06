Batalha do IOF: Congresso ignora ajuste fiscal e só pensa nas eleições

A essa altura do campeonato, já está bastante claro que as preocupações com a sustentabilidade fiscal do país passam bem longe do Congresso Nacional. A batalha em torno do recente pacote do governo sobre o IOF não vai além de um jogo de cena alimentado por um cálculo político, tendo em vista as eleições do ano que vem.

Desde o final de 2024, quando o tema do ajuste das contas públicas se tornou dominante nas páginas do noticiário, cansamos de ouvir parlamentares da oposição e gente graúda do mercado financeiro dizendo que o governo precisa "fazer o dever de casa" e "cortar na carne". Isso implicaria deixar de lado o aumento da carga tributária e adotar "medidas estruturantes" para enxugar despesas.

Poucos têm coragem de dizer isso em voz alta, mas a principal "medida estruturante" do menu exigido pela Faria Lima, e supostamente defendido pelos adversários de Lula, é permitir que aposentados ganhem menos de um salário mínimo por mês.