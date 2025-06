Ao contrário do Brasil, Colômbia aprova reforma trabalhista mais protetiva

Por outro lado, o governo aposta que o aumento da renda vai impulsionar o consumo e alavancar o crescimento do PIB colombiano. "Aos empresários que dizem que vão 'quebrar' por causa da reforma, digo que vocês vão ter um crescimento econômico maior", rebateu o presidente Gustavo Petro.

Reforma desfaz lei aprovada por governo de Álvaro Uribe, 23 anos atrás

A reforma trabalhista de Gustavo Petro derruba algumas medidas aprovadas em 2002, durante o mandato do ex-presidente Álvaro Uribe, de centro-direita.

Naquele ano, sob a justificativa de impulsionar o mercado de trabalho, o Congresso aprovou uma lei que ampliava a jornada diurna até as 22 horas e reduzia o valor das horas trabalhadas à noite. Já a remuneração dos trabalhos aos domingos e aos feriados também foi diminuída em 25%.

Dentre os principais pontos da reforma trabalhista de Petro estão justamente a antecipação do término da jornada diurna para as 19 horas, o aumento da remuneração do trabalho noturno e a retomada do pagamento do adicional de 100% sobre as horas realizadas aos domingos e aos feriados.

A reforma trabalhista de Petro deve ser um dos principais temas das eleições gerais do ano que vem na Colômbia. Um dos pilares do plano de governo do senador e pré-candidato à presidência Miguel Uribe Turbay, de centro-direita, é a aprovação de uma "contrarreforma" para flexibilizar a legislação e reduzir custos de contratação.