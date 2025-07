Cobrar mais impostos dos mais ricos eleva PIB e emprego, diz estudo da USP

Governo federal tenta aprovar tarifa mínima de 10% para quem ganha R$ 600 mil por ano

Desde novembro do ano passado, a equipe econômica de Lula vem tentando emplacar uma proposta para ampliar a isenção do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) a quem ganha até R$ 5 mil mensais.

A perda de arrecadação seria compensada por meio de uma alíquota mínima de 10% sobre a renda dos que recebem acima de R$ 50 mil por mês — cerca de 141 mil pessoas em todo o país (ou 0,13% dos contribuintes), segundo a Receita Federal.

Atualmente, boa parte da renda dos "moradores da cobertura", para usar a metáfora cunhada pelo governo, não é tributada. Isso se deve principalmente à chamada isenção dos lucros e dividendos distribuídos a sócios de empresas. Em 2019, por exemplo, um contribuinte declarou um rendimento total de R$ 1,4 bilhão, com R$ 1,3 bilhão livres de impostos.

A proposta do governo pode ser apreciada no segundo semestre. Com relatoria do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a tramitação tem potencial para desgastar ainda mais a já conturbada relação entre Executivo e Legislativo. Lira, por exemplo, já adiou a apresentação do relatório sobre o tema, inicialmente prevista para a sexta-feira passada (27), por "falta de clima". A declaração foi feita um dia após o episódio mais grave da crise entre os poderes: a derrubada por parte do Congresso do pacote do governo com mudanças no IOF para tentar equilibrar as contas públicas.

