'Diminuir estabilidade não melhora desempenho de servidor', diz pesquisador

Então, uma via alternativa seria fazer um percentual máximo de despesa com indenização Para isso nós dependemos de contas. Quer dizer, nós vamos saber quanto é que eles estão gastando percentualmente da folha com indenizações, fazer uma projeção de diminuição para os próximos anos e colocar na lei de responsabilidade fiscal. Aí é uma regra mais simples. E eu acho que é negociável, inclusive, com a magistratura.

A negociação a respeito de uma mudança global é feita com a cúpula do judiciário. E a cúpula do judiciário — especificamente, quem está no CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e no Supremo — não é beneficiada por esse modelo. Os ministros do STF não recebem as indenizações que o juiz de primeira instância recebe. É uma coisa completamente paradoxal: o juiz de primeira instância ganha mais que o ministro do Supremo.