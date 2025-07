Como Nova York pode pressionar aplicativos a proteger 80 mil entregadores

Esse segundo ponto é uma reivindicação central da categoria: desde a aprovação da lei do salário mínimo para entregadores em 2023, trabalhadores reclamam que, como forma de retaliação, as plataformas atuam deliberadamente para desestimular os clientes a pagar gorjetas, prática culturalmente forte nos Estados Unidos.

O DoorDash já foi acusado até de embolsar indevidamente as gorjetas. Em fevereiro deste ano, o aplicativo fez um acordo com a procuradoria-geral de Nova York para restituir US$ 16,8 milhões pagos por clientes, mas não repassados a 63 mil entregadores, de acordo com uma reportagem do "The New York Times".

Mamdani também quer investir na infraestrutura urbana, ampliando faixas exclusivas para bicicletas elétricas e criando pontos de apoio para os entregadores, com banheiros e tomadas para recarga de baterias.

O programa do democrata pretende ainda definir critérios para impedir que as plataformas desliguem trabalhadores de forma arbitrária — um pleito comum também entre os entregadores aqui do Brasil, por sinal.

Garantir seguro-saúde aos profissionais e estabelecer compensações em casos de acidentes e mortes também estão entre as propostas. De acordo com um levantamento do Worker's Justice Project (Projeto Justiça para o Trabalhador), 26 entregadores morreram em acidentes durante o expediente em Nova York, entre 2020 e 2022.

Doordash doou US$ 1 milhão para rival de Mamdani

Um dos líderes de mercado de delivery nos Estados Unidos e um dos principais oponentes da lei do salário mínimo para os entregadores, o Doordash repassou US$ 1 milhão para Andrew Cuomo, ex-governador do estado de Nova York e adversário derrotado por Mamdani nas primárias municipais do Partido Democrata. Foi a maior doação individual em toda a campanha.