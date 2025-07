Por que alguns sindicatos nos EUA apoiam o tarifaço de Trump?

A guerra comercial promovida pelo atual titular da Casa Branca, no entanto, é vista como medida estratégica para conter a chamada "corrida para o fundo do poço": a queda dos salários e a precarização dos postos de trabalho, principalmente no setor industrial, em virtude da transferência de fábricas para países com mão de obra mais barata.

Em outubro do ano passado, por exemplo, a Stellantis — uma das maiores montadoras do mundo — demitiu mais de mil trabalhadores de uma fábrica na cidade de Warren ao anunciar a transferência da produção da caminhonete Ram para uma unidade no México.

"Em vez de pagar US$ 37 por hora nos Estados Unidos, a empresa optou por pagar apenas US$ 3", critica Shawn Fein, o presidente do UAW. "Quando ela faz isso, o preço da caminhonete não diminui e os salários no México não aumentam. Em vez disso, executivos e acionistas ficam com a diferença, enquanto a vida de mil trabalhadores é virada do avesso aqui em Michigan", complementa o sindicalista.

Tido como um negociador de pulso firme nos Estados Unidos, Fain participou ativamente da campanha da candidata democrata Kamala Harris. Durante um comício, chegou a xingar Trump de "scab" — o equivalente a "pelego", no jargão sindical.

Apesar de crítico a medidas do presidente em outras áreas, como na política migratória, Fein tem sido voz proeminente na defesa das tarifas anunciadas pelo republicano. "O governo Trump foi o primeiro, em toda a minha vida, que demonstrou disposição para enfrentar esse sistema falido de livre-comércio", diz o sindicalista.

Após idas e vindas, Trump garante que as tarifas vão mesmo ser implementadas a partir de 1º de agosto. Os sindicalistas que por ora apoiam o projeto protecionista advertem que o plano pode dar com os burros n'água, caso não seja acompanhado de investimentos públicos em inovação e em treinamento de mão de obra — recursos que o presidente norte-americano não parece inclinado a gastar.