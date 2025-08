Lula vai vetar o PL que pode gerar novas tragédias como a de Brumadinho?

Em janeiro de 2019, o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG) deixou, além dos profundos impactos ambientais, 272 mortos. Do total de vítimas, 250 eram trabalhadores diretos ou indiretos da mineradora.

Em março de 2001, a explosão da plataforma P-36 da Petrobras — na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro — contaminou o oceano com mais de 1,5 milhão de litros de óleo diesel e petróleo bruto. Também tirou a vida de 11 funcionários da maior empresa do país.

Como se percebe pelos exemplos acima, desastres ambientais também podem ser acompanhados de acidentes de trabalho de grandes proporções. Garantir um processo de licenciamento ambiental rigoroso é essencial para proteger não só a integridade de ecossistemas, mas também a vida de trabalhadores.