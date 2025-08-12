Câmara vai instalar comissão especial sobre trabalho por aplicativos
A Câmara dos Deputados deve anunciar nos próximos dias os membros da comissão especial criada para discutir a regulamentação do trabalho de motoristas e entregadores de aplicativo. Essa é a expectativa de Augusto Coutinho (Republicanos/PE), designado relator da matéria pelo presidente da casa, Hugo Motta (Republicanos/PB).
Formalizada em 18 de julho, às vésperas do recesso parlamentar, a comissão especial contará com 19 deputados federais — a indicação dos participantes está pendente de indicação dos partidos.
O plano, diz Coutinho, é promover audiências públicas e incorporar projetos de lei já em tramitação na Câmara para construir um texto a ser votado até o final do ano. "Se a gente não legislar, a gente vai terminar vendo legislarem por nós", alerta o relator, em referência aos debates sobre o tema em andamento no Supremo Tribunal Federal (STF).
A comissão especial vai basear seus trabalhos no PLP (Projeto de Lei Complementar) 152/2025, protocolado dois dias antes da instalação oficial do colegiado. Assinado por Luiz Gastão (PSD/CE), o texto tem como ponto de partida outro projeto de lei complementar, originalmente apresentado pelo governo federal para regulamentar somente a atividade dos motoristas, mas bastante alterado ao longo da tramitação na Câmara.
Para o transporte de passageiros, o PLP 152/2025 não estipula um valor mínimo por corrida, mas permite às plataformas descontar até 30% do valor cobrado do cliente pela intermediação das viagens. Já para as entregas, o valor pago pelo usuário deve ser "integralmente repassado ao trabalhador autônomo plataformizado".
O texto também garante o repasse integral de gorjetas, proíbe a cobrança de taxas extras, veda punições em caso de recusa de corridas, e traz regras sobre a contribuição previdenciária de trabalhadores e plataformas.
Projeto de Lei usado como base pela comissão desagrada entregadores
A possível aplicação do PLP 152/2025 ao trabalho dos entregadores é vista com reticências por lideranças da categoria.
"Qual foi o processo de formulação desse PL? Não teve diálogo com a gente em momento nenhum", questiona Nicolas Souza Santos, integrante da Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativos e um dos organizadores do Breque Nacional, movimento grevista que em abril paralisou a operação de apps em todo o país.
Segundo Santos, o comando do Breque Nacional está preparando um parecer detalhado sobre o PLP 152/2025. Mas ele já manifesta preocupação com o conceito de "autonomia" contido no texto, por deixar "todo o controle da relação na mão da plataforma".
Os entregadores defendem outro projeto de lei, o PL 2479/2025, liderado por Guilherme Boulos (PSOL/SP) e subscrito por mais 13 deputados de nove partidos diferentes.
A proposta sintetiza as reivindicações apresentadas durante o Breque Nacional e já conta com assinaturas necessárias para tramitar em regime de urgência na Câmara. A principal bandeira é a remuneração mínima de R$ 10 por corrida (de até 4 km para motos e de até 3 km para bicicletas), combinada com o pagamento de R$ 2,50 por km adicional.
O projeto também prevê seguro contra acidentes com cobertura mínima de R$ 150 mil, além da criação de pontos de apoio para os entregadores, com banheiros e áreas de descanso.
O deputado Augusto Coutinho diz que as ideias do PL defendido pelos entregadores serão debatidas na comissão especial. Porém, o relator ressalva que o piso remuneratório de R$ 10 pode inviabilizar a atividade das plataformas em cidades de menor porte. "Uma coisa é a realidade de São Paulo, do Rio de Janeiro. É diferente da realidade do interior de Pernambuco", argumenta.
Contribuição ao INSS teria como base de cálculo parte da remuneração paga pelos apps
Além da remuneração, outro ponto sensível é a contribuição para o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O PLP 152/2025, referência para os debates da comissão especial, prevê o recolhimento da contribuição previdenciária tanto por parte dos trabalhadores quanto por parte das plataformas.
Mas há dois detalhes importantes. Primeiro: a contribuição não seria calculadas em cima do valor integral repassado pelos aplicativos aos profissionais — no caso das entregas, por exemplo, a base seria de 50% sobre a remuneração. Segundo: a jornada máxima usada como referência não ultrapassaria 176 horas mensais.
Na prática, isso quer dizer que as alíquotas de 20% impostas às empresas, assim como as de 7,5% a 14% pagas pelos trabalhadores, não incidiriam sobre o pagamento total, e seriam consideravelmente mais baixas que as do regime CLT, por exemplo. Profissionais de baixa renda pagariam contribuições ainda menores.
Governo e parte do Congresso querem evitar que os trabalhadores de aplicativo sejam enquadrados como MEIs (Microempreendedores Individuais).
Por prever uma contribuição praticamente simbólica, por meio de uma alíquota de 5% sobre o salário mínimo paga apenas pelo trabalhador, o regime é altamente deficitário para os cofres públicos. O objetivo da regulamentação é fazer as plataformas também arcarem com os custos da Previdência — o que atualmente não acontece.
O que dizem as plataformas
Em nota, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec) — que representa a 99, iFood, Uber, dentre outras empresas — afirma defender a regulação do trabalho intermediado por plataformas desde 2022 e "considera importante a criação de uma Comissão Especial".
O posicionamento sustenta que tanto o PLP 152/2025 quanto o PL 2479/2025 estão sendo "analisados em profundidade" pelas associadas, mas que "é motivo de preocupação a inclusão de temas que não tiveram estudo de impacto prévio nem foram debatidos com o setor".
"Por exemplo, há dispositivos que promovem excessiva intervenção na operação das plataformas, introduzindo questões que podem prejudicar a qualidade dos serviços e aumentar o custo ao consumidor, como uma mudança de regime jurídico que determina responsabilidade das empresas por qualquer acontecimento irrestritamente, e a imposição de controle de mercado por meio de teto arbitrário à taxa de intermediação adotada por cada plataforma", informa o texto.
