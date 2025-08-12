Câmara vai instalar comissão especial sobre trabalho por aplicativos

Segundo Santos, o comando do Breque Nacional está preparando um parecer detalhado sobre o PLP 152/2025. Mas ele já manifesta preocupação com o conceito de "autonomia" contido no texto, por deixar "todo o controle da relação na mão da plataforma".

Os entregadores defendem outro projeto de lei, o PL 2479/2025, liderado por Guilherme Boulos (PSOL/SP) e subscrito por mais 13 deputados de nove partidos diferentes.

A proposta sintetiza as reivindicações apresentadas durante o Breque Nacional e já conta com assinaturas necessárias para tramitar em regime de urgência na Câmara. A principal bandeira é a remuneração mínima de R$ 10 por corrida (de até 4 km para motos e de até 3 km para bicicletas), combinada com o pagamento de R$ 2,50 por km adicional.

O projeto também prevê seguro contra acidentes com cobertura mínima de R$ 150 mil, além da criação de pontos de apoio para os entregadores, com banheiros e áreas de descanso.

O deputado Augusto Coutinho diz que as ideias do PL defendido pelos entregadores serão debatidas na comissão especial. Porém, o relator ressalva que o piso remuneratório de R$ 10 pode inviabilizar a atividade das plataformas em cidades de menor porte. "Uma coisa é a realidade de São Paulo, do Rio de Janeiro. É diferente da realidade do interior de Pernambuco", argumenta.

Contribuição ao INSS teria como base de cálculo parte da remuneração paga pelos apps

Além da remuneração, outro ponto sensível é a contribuição para o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O PLP 152/2025, referência para os debates da comissão especial, prevê o recolhimento da contribuição previdenciária tanto por parte dos trabalhadores quanto por parte das plataformas.