Carlos Juliano Barros

Carlos Juliano Barros

Reportagem

Câmara vai instalar comissão especial sobre trabalho por aplicativos

Entregadores defendem projeto de lei com base em demandas do Breque Nacional, de abril deste ano
Entregadores defendem projeto de lei com base em demandas do Breque Nacional, de abril deste ano Imagem: JACQUELINE LISBOA/ESTADÃO CONTEÚDO

A Câmara dos Deputados deve anunciar nos próximos dias os membros da comissão especial criada para discutir a regulamentação do trabalho de motoristas e entregadores de aplicativo. Essa é a expectativa de Augusto Coutinho (Republicanos/PE), designado relator da matéria pelo presidente da casa, Hugo Motta (Republicanos/PB).

Formalizada em 18 de julho, às vésperas do recesso parlamentar, a comissão especial contará com 19 deputados federais — a indicação dos participantes está pendente de indicação dos partidos.

O plano, diz Coutinho, é promover audiências públicas e incorporar projetos de lei já em tramitação na Câmara para construir um texto a ser votado até o final do ano. "Se a gente não legislar, a gente vai terminar vendo legislarem por nós", alerta o relator, em referência aos debates sobre o tema em andamento no Supremo Tribunal Federal (STF).

A comissão especial vai basear seus trabalhos no PLP (Projeto de Lei Complementar) 152/2025, protocolado dois dias antes da instalação oficial do colegiado. Assinado por Luiz Gastão (PSD/CE), o texto tem como ponto de partida outro projeto de lei complementar, originalmente apresentado pelo governo federal para regulamentar somente a atividade dos motoristas, mas bastante alterado ao longo da tramitação na Câmara.

Para o transporte de passageiros, o PLP 152/2025 não estipula um valor mínimo por corrida, mas permite às plataformas descontar até 30% do valor cobrado do cliente pela intermediação das viagens. Já para as entregas, o valor pago pelo usuário deve ser "integralmente repassado ao trabalhador autônomo plataformizado".

O texto também garante o repasse integral de gorjetas, proíbe a cobrança de taxas extras, veda punições em caso de recusa de corridas, e traz regras sobre a contribuição previdenciária de trabalhadores e plataformas.

Projeto de Lei usado como base pela comissão desagrada entregadores

A possível aplicação do PLP 152/2025 ao trabalho dos entregadores é vista com reticências por lideranças da categoria.

"Qual foi o processo de formulação desse PL? Não teve diálogo com a gente em momento nenhum", questiona Nicolas Souza Santos, integrante da Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativos e um dos organizadores do Breque Nacional, movimento grevista que em abril paralisou a operação de apps em todo o país.

Segundo Santos, o comando do Breque Nacional está preparando um parecer detalhado sobre o PLP 152/2025. Mas ele já manifesta preocupação com o conceito de "autonomia" contido no texto, por deixar "todo o controle da relação na mão da plataforma".

Os entregadores defendem outro projeto de lei, o PL 2479/2025, liderado por Guilherme Boulos (PSOL/SP) e subscrito por mais 13 deputados de nove partidos diferentes.

A proposta sintetiza as reivindicações apresentadas durante o Breque Nacional e já conta com assinaturas necessárias para tramitar em regime de urgência na Câmara. A principal bandeira é a remuneração mínima de R$ 10 por corrida (de até 4 km para motos e de até 3 km para bicicletas), combinada com o pagamento de R$ 2,50 por km adicional.

O projeto também prevê seguro contra acidentes com cobertura mínima de R$ 150 mil, além da criação de pontos de apoio para os entregadores, com banheiros e áreas de descanso.

O deputado Augusto Coutinho diz que as ideias do PL defendido pelos entregadores serão debatidas na comissão especial. Porém, o relator ressalva que o piso remuneratório de R$ 10 pode inviabilizar a atividade das plataformas em cidades de menor porte. "Uma coisa é a realidade de São Paulo, do Rio de Janeiro. É diferente da realidade do interior de Pernambuco", argumenta.

Contribuição ao INSS teria como base de cálculo parte da remuneração paga pelos apps

Além da remuneração, outro ponto sensível é a contribuição para o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O PLP 152/2025, referência para os debates da comissão especial, prevê o recolhimento da contribuição previdenciária tanto por parte dos trabalhadores quanto por parte das plataformas.

Mas há dois detalhes importantes. Primeiro: a contribuição não seria calculadas em cima do valor integral repassado pelos aplicativos aos profissionais — no caso das entregas, por exemplo, a base seria de 50% sobre a remuneração. Segundo: a jornada máxima usada como referência não ultrapassaria 176 horas mensais.

Na prática, isso quer dizer que as alíquotas de 20% impostas às empresas, assim como as de 7,5% a 14% pagas pelos trabalhadores, não incidiriam sobre o pagamento total, e seriam consideravelmente mais baixas que as do regime CLT, por exemplo. Profissionais de baixa renda pagariam contribuições ainda menores.

Governo e parte do Congresso querem evitar que os trabalhadores de aplicativo sejam enquadrados como MEIs (Microempreendedores Individuais).

Por prever uma contribuição praticamente simbólica, por meio de uma alíquota de 5% sobre o salário mínimo paga apenas pelo trabalhador, o regime é altamente deficitário para os cofres públicos. O objetivo da regulamentação é fazer as plataformas também arcarem com os custos da Previdência — o que atualmente não acontece.

O que dizem as plataformas

Em nota, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec) — que representa a 99, iFood, Uber, dentre outras empresas — afirma defender a regulação do trabalho intermediado por plataformas desde 2022 e "considera importante a criação de uma Comissão Especial".

O posicionamento sustenta que tanto o PLP 152/2025 quanto o PL 2479/2025 estão sendo "analisados em profundidade" pelas associadas, mas que "é motivo de preocupação a inclusão de temas que não tiveram estudo de impacto prévio nem foram debatidos com o setor".

"Por exemplo, há dispositivos que promovem excessiva intervenção na operação das plataformas, introduzindo questões que podem prejudicar a qualidade dos serviços e aumentar o custo ao consumidor, como uma mudança de regime jurídico que determina responsabilidade das empresas por qualquer acontecimento irrestritamente, e a imposição de controle de mercado por meio de teto arbitrário à taxa de intermediação adotada por cada plataforma", informa o texto.

