Licença-paternidade de 15, 30 ou 60 dias? Câmara vai decidir ainda em 2025
Em dois meses, a Câmara dos Deputados deve ter um texto pronto para votação em plenário sobre a extensão da licença-paternidade, atualmente fixada em cinco dias.
A previsão é de Pedro Campos (PSB-PE), escolhido como relator da matéria pelo presidente da casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).
O parlamentar evita previsões sobre o período de licença a ser fixado pelo benefício, mas afirma estar em busca de um projeto de lei consensual com os líderes dos partidos.
"A discussão deve girar em torno de três pontos: para onde a gente aumenta no primeiro momento; até onde a gente quer chegar; e qual é a velocidade dessa rampa", explica o deputado.
Em dezembro de 2023, o STF (Supremo Tribunal Federal) estabeleceu um prazo de 18 meses, vencido em julho, para o Congresso Nacional definir parâmetros sobre a licença-paternidade.
Previsto na Constituição de 1988, e fixado em cinco dias até a edição de uma lei específica, o direito nunca foi efetivamente regulamentado. O programa "empresa cidadã", criado pelo governo federal em 2008, confere benefícios fiscais a companhias que prorrogam a licença-paternidade por mais uma quinzena.
"É prudente que o STF aguarde a Câmara dos Deputados se posicionar, mesmo o prazo formal tendo [sido] extrapolado. Eu acredito que a gente tem as condições de até o final do ano ter um texto que atenda aos anseios da sociedade brasileira", afirma Campos.
Tempo e fonte de custeio de licença-paternidade estão em debate
Há dois projetos de lei balizando as discussões na Câmara, segundo Pedro Campos. O primeiro é o PL 3935/2008, com relatoria do próprio deputado. Já aprovado no Senado, o texto fixa em 15 dias a licença-paternidade, com despesas bancadas pelo empregador.
O segundo é o PL 6216/2023, assinado pelo gabinete da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), e produzido a partir de um grupo de trabalho puxado pela bancada de mulheres da Câmara, com participação de diversas entidades da sociedade civil.
Basicamente, o projeto prevê uma licença-paternidade inicial de 30 dias, com aumento gradual para 60 dias no quinto ano de vigência da lei. O impacto orçamentário calculado pela consultoria financeira da Câmara para o benefício de dois meses é de R$ 5,8 bilhões anuais, a partir de 2030. Os recursos seriam garantidos pela Previdência Social.
"Defendemos um prazo inicial maior e progressivo, considerando os benefícios para o desenvolvimento infantil, para o fortalecimento da família, a equidade entre homens e mulheres no mercado de trabalho e aumento da produtividade das empresas", afirma a deputada Tabata Amaral, em nota enviada à coluna.
"Nossa expectativa é construir consensos para aprovar uma lei equilibrada, fiscalmente viável e alinhada às políticas de cuidado mais eficientes do mundo", complementa.
A extensão da licença-paternidade é dos raros temas capazes de unir parlamentares de correntes ideológicas opostas no Congresso. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no governo Jair Bolsonaro, também é uma defensora dos 30 dias mínimos, com progressão gradual para 60.
Sociedade civil defende licença-paternidade de no mínimo 30 dias
"Quando o pai participa mais ativamente do cuidado da criança, ele vai impactar no desenvolvimento cognitivo, socioemocional e autoestima", justifica Camila Bruzzi, fundadora da CoPai, uma coalizão da sociedade civil que defende a licença-paternidade de no mínimo 30 dias.
"Em termos de problemas sociais, isso significa menor probabilidade de envolvimento com drogas e criminalidade, menor gravidez precoce, maior escolaridade, menor abandono escolar. Se a gente pensar em termos de redução de custo do estado, é muito potente", acrescenta.
Camila afirma que experiências internacionais apontam para a importância de se garantir especificamente aos pais um tempo mínimo para o cuidado com recém-nascidos. Mesmo em países com a chamada "licença parental", em que casais podem dividir o benefício, as mulheres acabam ficando com a maior parte do tempo de licença.
A avaliação da fundadora da CoPai é corroborada por uma nota técnica recém-publicada pelo Centro de Pesquisa do Made-USP (Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo).
"Para que a licença seja de fato usufruída e possa gerar efeitos de longo prazo é preciso que ela seja vista como não apenas um direito, mas um dever, um compromisso dos homens para com suas famílias. Caso contrário, muitos deles podem preferir abrir mão desse direito 'individual'", finaliza o estudo do Made-USP.
