Licença-paternidade de 15, 30 ou 60 dias? Câmara vai decidir ainda em 2025

"A discussão deve girar em torno de três pontos: para onde a gente aumenta no primeiro momento; até onde a gente quer chegar; e qual é a velocidade dessa rampa", explica o deputado.

Em dezembro de 2023, o STF (Supremo Tribunal Federal) estabeleceu um prazo de 18 meses, vencido em julho, para o Congresso Nacional definir parâmetros sobre a licença-paternidade.

Previsto na Constituição de 1988, e fixado em cinco dias até a edição de uma lei específica, o direito nunca foi efetivamente regulamentado. O programa "empresa cidadã", criado pelo governo federal em 2008, confere benefícios fiscais a companhias que prorrogam a licença-paternidade por mais uma quinzena.

"É prudente que o STF aguarde a Câmara dos Deputados se posicionar, mesmo o prazo formal tendo [sido] extrapolado. Eu acredito que a gente tem as condições de até o final do ano ter um texto que atenda aos anseios da sociedade brasileira", afirma Campos.

Tempo e fonte de custeio de licença-paternidade estão em debate

Há dois projetos de lei balizando as discussões na Câmara, segundo Pedro Campos. O primeiro é o PL 3935/2008, com relatoria do próprio deputado. Já aprovado no Senado, o texto fixa em 15 dias a licença-paternidade, com despesas bancadas pelo empregador.