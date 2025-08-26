PJ paga pouco imposto e CLT paga muito: é preciso equilibrar, diz professor

A gente fez uma diferença entre o que poderia ser arrecadado se eles fossem celetistas [contratados segundo as regras da CLT] e o que deixou de ser arrecadado.

Por que tem diferença de R$ 144 e R$ 89 bilhões? Porque, se eles tivessem sido contratados como celetistas em empresas do Simples, a arrecadação teria sido menor. Se eles tivessem sido contratados [como celetistas] em empresas do lucro real presumido, a arrecadação teria sido maior. Por isso que tem essa diferença muito grande.

São esses tributos que a gente citou aqui [no estudo] que deixaram de ser arrecadados: tem o recolhimento do fundo de garantia, tem a contribuição para o INSS, tem a contribuição sobre seguro de acidente do trabalho, salário-educação, sistema S, benefícios previdenciários. Fundamentalmente, é o INSS, a Previdência. Tem uma rede [de proteção social] que é sustentada por esses recursos.

Existe uma tendência em curso de pejotização entre trabalhadores de renda mais alta. O emprego CLT, até em virtude das decisões do STF, tem se convertido em uma realidade para a base da pirâmide que ganha de um a dois salários mínimos?

Teve um aumento da pejotização e ela é muito forte no nível superior. Vamos comparar funcionários empregados de nível superior, tanto celetistas como pejotizados, para controlar a questão da escolaridade: esse grupo dos PJs está inclusive ganhando mais.

Eu diria que existem alguns fatores que estão fazendo eles ganharem mais. O principal é a diferença entre a tributação que existe para o PJ e para o celetista. Se esse problema não for resolvido, você vai ter uma segmentação do mercado de trabalho muito forte.