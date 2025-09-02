Acuada por julgamento de Bolsonaro, oposição sabota imposto dos super-ricos

"Nós somos a favor da isenção até R$ 10 mil e vamos apresentar destaque [emenda] para o PT botar digital lá de que é contra. E vamos apresentar emenda para não ter compensação", disse o parlamentar em entrevista coletiva acompanhada pela Folha de S. Paulo, como se dinheiro desse em árvore. "Ele [o governo] que se vire", deixou bem claro.

Proposta em discussão na Câmara atinge apenas 170 mil pessoas e beneficia 10 milhões

Isentar de Imposto de Renda de dez milhões de brasileiros com renda até R$ 5 mil mensais, como prevê a proposta original do governo, é o tipo de boa notícia que todo político — independente da orientação ideológica — quer dar a seu eleitorado.

A coisa muda de figura quando se discute a maneira de compensar a perda de arrecadação para os cofres públicos. O plano do governo é aumentar a carga tributária para quem ganha acima de R$ 50 mil mensais e garantir uma alíquota efetiva máxima de 10% para aqueles que somam renda de R$ 1,2 milhão por ano.

Trata-se de uma proposta bastante tímida, que atinge apenas 170 mil pessoas, segundo estimativas da Receita Federal. Sóstenes Cavalcante, no entanto, prefere insistir nos clichês. "Nós defendemos que o brasileiro paga imposto demais. Pobre, rico, classe média, milionário. Tem que reduzir impostos", argumentou o líder do PL, num raciocínio descolado da realidade dos fatos.

Como estamos cansados de saber, o sistema tributário brasileiro é altamente regressivo (ou seja, pesa mais sobre os mais pobres) por diversas razões. Em primeiro lugar, ele onera mais o consumo do que a renda. Dessa maneira, penaliza a base da pirâmide, que consome praticamente tudo o que ganha e não consegue poupar.