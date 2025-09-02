Acuada por julgamento de Bolsonaro, oposição sabota imposto dos super-ricos
Acuada pelo início do julgamento de Jair Bolsonaro, a oposição vem rasgando a fantasia da responsabilidade fiscal e transformando em vale-tudo político um dos mais importantes debates deste segundo semestre no Congresso Nacional: a proposta do governo Lula de aumentar os tributos sobre os 170 mil contribuintes mais ricos do país para compensar a diminuição de impostos sobre outros dez milhões de brasileiros.
O sincericídio do deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), porta-voz do pastor Silas Malafaia e líder do partido de Bolsonaro na Câmara, não deixa dúvidas quanto à estratégia do "quanto pior, melhor".
O objetivo publicamente confessado é tentar implodir um projeto de evidente apelo popular que busca corrigir distorções e tornar o sistema tributário brasileiro mais "progressivo", cobrando proporcionalmente mais dos mais ricos.
"Nós somos a favor da isenção até R$ 10 mil e vamos apresentar destaque [emenda] para o PT botar digital lá de que é contra. E vamos apresentar emenda para não ter compensação", disse o parlamentar em entrevista coletiva acompanhada pela Folha de S. Paulo, como se dinheiro desse em árvore. "Ele [o governo] que se vire", deixou bem claro.
Proposta em discussão na Câmara atinge apenas 170 mil pessoas e beneficia 10 milhões
Isentar de Imposto de Renda de dez milhões de brasileiros com renda até R$ 5 mil mensais, como prevê a proposta original do governo, é o tipo de boa notícia que todo político — independente da orientação ideológica — quer dar a seu eleitorado.
A coisa muda de figura quando se discute a maneira de compensar a perda de arrecadação para os cofres públicos. O plano do governo é aumentar a carga tributária para quem ganha acima de R$ 50 mil mensais e garantir uma alíquota efetiva máxima de 10% para aqueles que somam renda de R$ 1,2 milhão por ano.
Trata-se de uma proposta bastante tímida, que atinge apenas 170 mil pessoas, segundo estimativas da Receita Federal. Sóstenes Cavalcante, no entanto, prefere insistir nos clichês. "Nós defendemos que o brasileiro paga imposto demais. Pobre, rico, classe média, milionário. Tem que reduzir impostos", argumentou o líder do PL, num raciocínio descolado da realidade dos fatos.
Como estamos cansados de saber, o sistema tributário brasileiro é altamente regressivo (ou seja, pesa mais sobre os mais pobres) por diversas razões. Em primeiro lugar, ele onera mais o consumo do que a renda. Dessa maneira, penaliza a base da pirâmide, que consome praticamente tudo o que ganha e não consegue poupar.
No caso específico do Imposto de Renda, o Brasil há décadas segue na contramão das boas práticas da OCDE, grupo de países com os sistemas mais modernos do mundo. Por aqui, a alíquota máxima (27,5%) é muito baixa em comparação a nações desenvolvidas, e começa a ser cobrada de pessoas com renda não muito elevada (acima de R$ 4.664,68).
Nos Estados Unidos, referência de "liberdade econômica" para a oposição, as alíquotas variam de 10% a 37%. Na França, chegam até 45%. Na Suécia, a 52%.
Ao contrário do Brasil, Estados Unidos tributam 'dividendos'
O atraso brasileiro fica ainda mais escancarado quando se mexe na ferida da tributação dos chamados "lucros e dividendos" — o valor repassado por empresas a seus sócios, após o pagamento dos impostos cobrados das pessoas jurídicas.
Lucros e dividendos são uma das principais fontes de renda das pessoas mais ricas. O problema é que, desde 1995, o Brasil isenta de tributos essa modalidade.
Por essa razão, muitos profissionais que, na prática, atuam como típicos trabalhadores de carteira assinada viram sócios de empresas ou abrem as famosas PJs. O objetivo é tão somente evitar o pagamento de impostos.
O curioso é que nos Estados Unidos — reitere-se, a inspiração da oposição brasileira para todo e qualquer assunto — dividendos são, sim, taxados. Por lá, há basicamente dois tipos: os qualificados e os ordinários.
E os ordinários — a forma mais comum, como o próprio nome diz — estão sujeitos às mesmas alíquotas progressivas do imposto de renda: de 10% a 37%. Em outras palavras, quanto mais renda por meio de dividendos, mais imposto.
A essência do projeto do governo, com relatório de Arthur Lira (PP-AL), já foi aprovada por uma comissão especial da Câmara e deve ir a plenário até 30 de setembro. Se o bom senso prevalecer, deverá ser chancelado pela maioria dos parlamentares.
Porém, como Sóstenes Cavalcante não se cansa de provar, parte da oposição — sobretudo a bolsonarista — não vai medir esforços para sabotar o país, só para sangrar gratuitamente o governo. Resta torcer para que o restante dos deputados tomem juízo e não se deixem contaminar pela polarização política agravada pelo julgamento de Bolsonaro.
