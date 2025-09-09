99Food e Keeta apostam em terceirização controversa já usada pelo iFood
Na tentativa de ganhar espaço do iFood, líder absoluto no mercado de delivery no Brasil, aplicativos chineses apostam no controverso modelo dos OLs (Operadores Logísticos) para recrutar entregadores e organizar o serviço país afora. São os casos da 99Food, de volta ao mercado no primeiro semestre deste ano, e da Keeta — com início de operação previsto ainda para 2025.
Visto com ressalvas por motoboys e autoridades, o sistema OL já foi amplamente utilizado pelo próprio iFood, mas recentemente vem sendo revisto pela plataforma. O MPT (Ministério Público do Trabalho) considera o formato uma terceirização irregular que submete entregadores a um regime de subordinação típico de empregados CLT, com horários e metas a cumprir, sem o pagamento dos direitos correspondentes.
"A inserção de um intermediário entre o trabalhador e essas empresas de entregas tem o objetivo de reduzir a sua responsabilidade perante os entregadores", afirma Renan Kalil, procurador responsável por uma coordenadoria do MPT especializada no combate a fraudes. "Contudo, todas as condições de trabalho — incluindo a forma de execução das atividades, o horário do início e do fim da jornada dos trabalhadores e o local das entregas — são determinadas unilateralmente pelas plataformas digitais", complementa.
Como funcionam os OLs?
Basicamente, é possível conseguir corridas de duas maneiras nos apps de entrega. No modelo mais consagrado, conhecido como "nuvem", o entregador faz um cadastro na plataforma e escolhe as viagens oferecidas no aplicativo, definindo por conta própria os horários e a região em que vai atuar.
Já no sistema OL, criado para assegurar atendimento a praças recém-abertas ou com alta demanda, os entregadores ficam submetidos a uma terceirizada. A intermediária seleciona os profissionais e controla os pagamentos, além de agendar turnos e delimitar áreas de cobertura. Os trabalhadores não contam com carteira assinada — a vantagem é ter prioridade na distribuição das corridas.
O iFood foi pioneiro na utilização de OLs no país. Em duas oportunidades, esta coluna publicou reportagens sobre casos de firmas terceirizadas a serviço do app cujos donos desapareceram com o dinheiro devido aos motoboys, em São Paulo e em Santa Catarina. Nos dois casos, o iFood interveio e pagou os entregadores.
Sistema OL da 99Food tem gerado reclamações de entregadores em Goiânia
A 99Food escolheu Goiânia como balão de ensaio em seu retorno ao mercado de delivery no país, em maio. Para dar conta da demanda das principais praças da cidade, a maior parte da operação foi organizada por meio de OLs.
Até a semana passada, os entregadores vinculados às terceirizadas podiam agendar até quatro turnos (almoço, lanche, jantar e ceia), com a certeza de um pagamento mínimo de R$ 250 por dia — uma "promoção" para atrair motoboys. A 99Food, no entanto, anunciou o fim do valor garantido. Desde então, a nova política de preços da 99Food vem sendo alvo de reclamações.
"A questão que está pegando agora é em relação aos valores, que diminuíram drasticamente", afirma Marcione Araújo, presidente da Assemag, uma associação local de entregadores. "Hoje os motoboys encontram corridas de apenas R$ 1,41 por quilômetro rodado, bem abaixo do que é praticado pelo iFood", complementa.
Em nota à coluna, a 99Food diz que "o setor de entregas no Brasil vem demonstrando maior maturidade, permitindo que os profissionais alcancem ganhos consistentes sem depender exclusivamente de promoções ou subsídios temporários".
Segundo o posicionamento, o modelo OL "é uma prática comum no setor de entregas", "com a gestão realizada pelas próprias empresas operadoras". O texto informa ainda que a empresa "atua em conformidade com a legislação vigente e adota diferentes modelos de parcerias para garantir maiores oportunidades, flexibilidade e autonomia aos entregadores".
Keeta ainda não entrou em operação, mas já vem recrutando OLs
Outro plataforma que vem tentando formar uma base de entregadores por meio de empresas terceirizadas é a Keeta. Com investimento previsto de R$ 5 bilhões nos próximos cinco anos, o aplicativo — líder do delivery na China — promete iniciar suas operações no Brasil no terceiro trimestre de 2025.
Em recente postagem de LinkedIn, um executivo da área de logística da companhia abriu uma convocação de "parceiros" para trabalhar com a plataforma. "Chegou a hora de você, operador logístico, embarcar no ônibus do Delivery Food no Brasil", diz o post.
Questionada sobre a intenção de operar com o sistema OL, a assessoria de imprensa da Keeta enviou uma nota à coluna. O texto afirma que a empresa "está em conversas com diversos agentes do mercado local, incluindo potenciais parceiros e autoridades, interessados em desenvolver o setor em benefício de consumidores, restaurantes e entregadores parceiros, em conformidade com todas as exigências locais".
MPT considera modelo alternativo do iFood um drible à legislação trabalhista
Desde o primeiro semestre, o iFood vem substituindo os OLs por franquias da EntreGô, uma empresa de serviços logísticos do mesmo grupo do aplicativo.
A EntreGô já opera em ao menos 14 cidades e, segundo o próprio iFood, teria surgido de "uma demanda dos entregadores no sentido de aperfeiçoar e padronizar uma atividade que possui histórico de informalidade". Para trabalhar, o profissional é obrigado a abrir uma MEI (Microempreendedor Individual) e a emitir nota fiscal de prestação de serviço.
Em abril deste ano, a coluna mostrou que autoridades trabalhistas consideram a substituição dos OLs pelas franquias da EntreGô uma estratégia para burlar eventuais condenações na Justiça do Trabalho.
De acordo com o artigo 5º- A da lei federal 6.019, quando uma terceirizada não paga os direitos trabalhistas de seus empregados, a empresa contratante é obrigada a assumir a dívida — a chamada "responsabilidade subsidiária" (complementar).
Para a matéria, a procuradora do Ministério Público do Trabalho (MPT) Vanessa Patriota avaliou que os contratos de franquia mantidos com a EntreGô teriam "a clara intenção de evitar a sua responsabilização subsidiária pelos direitos trabalhistas sonegados". Isso porque, explicou a procuradora, a relação entre franqueador e franqueado não gera responsabilidade subsidiária.
Murilo Oliveira, juiz do Trabalho e professor da UFBA (Universidade Federal da Bahia), fez avaliação semelhante. Segundo ele, decisões do próprio TST (Tribunal Superior do Trabalho) tendem a não reconhecer a responsabilidade subsidiária dos franqueadores nos casos de descumprimento de obrigações trabalhistas por parte dos franqueados. Mas isso, de acordo com o professor, valeria apenas para "as franquias de verdade" — caso de uma lanchonete de uma rede de fast food.
Com o objetivo de burlar a legislação, empregadores estariam aproveitando a interpretação sobre o tema feita pela Justiça para "colocar o rótulo de franquia em contratos que, na prática, são de emprego [nos moldes da CLT]", explicou Oliveira.
Segundo nota enviada pela assessoria de imprensa do iFood à coluna, os franqueados são obrigados a prestar contas sobre pagamentos a entregadores e a manter índices de qualidade de entrega. "Além disso, as regras trabalhistas, tributárias e cíveis aplicáveis ao modelo devem ser seguidas pelos franqueados", finalizou o posicionamento.
