99Food e Keeta apostam em terceirização controversa já usada pelo iFood

Na tentativa de ganhar espaço do iFood, líder absoluto no mercado de delivery no Brasil, aplicativos chineses apostam no controverso modelo dos OLs (Operadores Logísticos) para recrutar entregadores e organizar o serviço país afora. São os casos da 99Food, de volta ao mercado no primeiro semestre deste ano, e da Keeta — com início de operação previsto ainda para 2025.

Visto com ressalvas por motoboys e autoridades, o sistema OL já foi amplamente utilizado pelo próprio iFood, mas recentemente vem sendo revisto pela plataforma. O MPT (Ministério Público do Trabalho) considera o formato uma terceirização irregular que submete entregadores a um regime de subordinação típico de empregados CLT, com horários e metas a cumprir, sem o pagamento dos direitos correspondentes.

"A inserção de um intermediário entre o trabalhador e essas empresas de entregas tem o objetivo de reduzir a sua responsabilidade perante os entregadores", afirma Renan Kalil, procurador responsável por uma coordenadoria do MPT especializada no combate a fraudes. "Contudo, todas as condições de trabalho — incluindo a forma de execução das atividades, o horário do início e do fim da jornada dos trabalhadores e o local das entregas — são determinadas unilateralmente pelas plataformas digitais", complementa.