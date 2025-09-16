Caso Itaú: lei do home office não fala nada sobre 'software espião'

A demissão de mil empregados do Itaú, anunciada na semana passada e justificada por softwares de controle de desempenho instalados nos computadores dos funcionários, evidencia a necessidade de uma regulamentação mais clara sobre o home office no Brasil, assim como já acontece em países da União Europeia. Essa é a avaliação de especialistas ouvidos pela coluna.

"Hoje, nós temos apenas cinco artigos sobre teletrabalho dentro da CLT, criados por uma lei de 2022. Isso é muito pouco para complexidade do tema", afirma Rafael Foresti, procurador do MPT (Ministério Público do Trabalho). "Na Espanha, as normas não são perfeitas, claro, mas existem mais de 30 artigos sobre trabalho remoto", compara Foresti, que defendeu um doutorado sobre o assunto na Universidade Complutense de Madri.

Na avaliação de Marcos Aragão Oliveira, professor da PUC (Pontifícia Universidade Católica) do Rio de Janeiro, as empresas têm o "legítimo interesse" de monitorar trabalhadores para garantir segurança e eficiência. "Agora, elas estão utilizando as ferramentas de forma transparente e da maneira menos invasiva possível?", questiona.