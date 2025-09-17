Assine UOL
Justiça confirma interdição em Congonhas por risco de atropelamento

Dois trabalhadores morreram atropelados no aeroporto de Congonhas desde julho de 2023
Dois trabalhadores morreram atropelados no aeroporto de Congonhas desde julho de 2023 Imagem: Rentao S. Cerqueira - 06.ago.2025/Ato Press/Estadão Conteúdo

Em decisão de segunda instância publicada hoje, o TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo) manteve a interdição de faixas de pedestres usadas por funcionários no pátio de aeronaves de Congonhas, na capital paulista.

A proibição da circulação de pessoas pelas vias pintadas no chão das pistas do aeroporto foi determinada por auditores fiscais do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), em abril de 2024. Segundo as autoridades do governo federal, funcionários estariam expostos a grave risco de atropelamento por ônibus, tratores e caminhões que transportam cargas. Desde 2023, dois trabalhadores morreram em Congonhas após serem atingidos por veículos.

Ao interditar as faixas de pedestres, os fiscais do MTE recomendaram à concessionária que os trabalhadores se deslocassem pelos fingers — as plataformas usadas no embarque de passageiros. Quando o uso dos fingers não fosse possível, o transporte deveria ser feito por vans, para evitar atropelamentos.

A Aena, concessionária espanhola responsável pela gestão do aeroporto desde outubro de 2023, contesta na Justiça a fiscalização e tenta reverter a interdição.

Em nota emitida pela assessoria de imprensa, a empresa afirmou que "irá analisar a decisão do TRT da 2ª Região". Ainda segundo o posicionamento, "a concessionária adotará as medidas judiciais e administrativas cabíveis para reverter a determinação, reafirmando seu compromisso com a operação segura e eficiente do aeroporto".

O que diz a decisão da Justiça

No acórdão publicado hoje, o TRT-2 não acolheu os pedidos da empresa para suspender a interdição determinada pelos auditores fiscais do MTE.

"As medidas adotadas, concernentes à manutenção da interdição parcial de área do pátio de aeronaves, mostram-se não apenas adequadas e necessárias, como também as únicas compatíveis com o grau de risco identificado, sobretudo diante da constatação reiterada de que a circulação de pedestres no pátio continua ocorrendo sem as garantias técnicas mínimas exigidas no Termo de Interdição e no respectivo relatório", diz o texto.

A decisão do TRT-2 também rejeitou o argumento de que os servidores do MTE não teriam competência para atuar em questões de segurança do trabalho e que a fiscalização deveria ficar a cargo da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o órgão regulador responsável por supervisionar o setor no Brasil.

"Ao determinar a interdição de determinado setor ou equipamento, a Auditoria Fiscal do Trabalho não está interferindo na atividade-fim do ente regulador da aviação civil, mas exercendo poder de polícia administrativa com vistas à tutela do direito fundamental à saúde e à segurança no trabalho", diz o acórdão.

Dois trabalhadores morreram atropelados em Congonhas nos últimos dois anos

Em julho de 2023, quando o aeroporto ainda era administrado pela estatal Infraero, uma faxineira terceirizada morreu após ser atingida por um caminhão de combustível.

No ano seguinte, auditores-fiscais do Ministério do Trabalho iniciaram uma ampla inspeção em Congonhas e avaliaram que o perigo persistia mesmo após a Aena ter assumido a concessão. Por essa razão, determinaram a interdição das faixas.

Em março deste ano, depois de um trabalhador morrer atropelado por um ônibus de transporte de passageiros, a Aena proibiu os veículos que transitam pelas vias de serviço e pelas áreas de desembarque remoto de darem marcha à ré.

Apesar de as áreas onde ocorreram os dois episódios com vítimas fatais não serem exatamente as mesmas, os fatores de risco eram bastante semelhantes, afirmou à coluna Renato Bignami, auditor fiscal do MTE, na época do acidente.

"Existe uma quantidade enorme de veículos circulando permanentemente, e existe uma quantidade igualmente grande de trabalhadores circulando no mesmo ambiente, sem qualquer proteção", avaliou o auditor fiscal, naquela oportunidade.

