Justiça confirma interdição em Congonhas por risco de atropelamento

Em decisão de segunda instância publicada hoje, o TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo) manteve a interdição de faixas de pedestres usadas por funcionários no pátio de aeronaves de Congonhas, na capital paulista.

A proibição da circulação de pessoas pelas vias pintadas no chão das pistas do aeroporto foi determinada por auditores fiscais do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), em abril de 2024. Segundo as autoridades do governo federal, funcionários estariam expostos a grave risco de atropelamento por ônibus, tratores e caminhões que transportam cargas. Desde 2023, dois trabalhadores morreram em Congonhas após serem atingidos por veículos.

Ao interditar as faixas de pedestres, os fiscais do MTE recomendaram à concessionária que os trabalhadores se deslocassem pelos fingers — as plataformas usadas no embarque de passageiros. Quando o uso dos fingers não fosse possível, o transporte deveria ser feito por vans, para evitar atropelamentos.