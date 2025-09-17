Justiça confirma interdição em Congonhas por risco de atropelamento
Em decisão de segunda instância publicada hoje, o TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo) manteve a interdição de faixas de pedestres usadas por funcionários no pátio de aeronaves de Congonhas, na capital paulista.
A proibição da circulação de pessoas pelas vias pintadas no chão das pistas do aeroporto foi determinada por auditores fiscais do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), em abril de 2024. Segundo as autoridades do governo federal, funcionários estariam expostos a grave risco de atropelamento por ônibus, tratores e caminhões que transportam cargas. Desde 2023, dois trabalhadores morreram em Congonhas após serem atingidos por veículos.
Ao interditar as faixas de pedestres, os fiscais do MTE recomendaram à concessionária que os trabalhadores se deslocassem pelos fingers — as plataformas usadas no embarque de passageiros. Quando o uso dos fingers não fosse possível, o transporte deveria ser feito por vans, para evitar atropelamentos.
A Aena, concessionária espanhola responsável pela gestão do aeroporto desde outubro de 2023, contesta na Justiça a fiscalização e tenta reverter a interdição.
Em nota emitida pela assessoria de imprensa, a empresa afirmou que "irá analisar a decisão do TRT da 2ª Região". Ainda segundo o posicionamento, "a concessionária adotará as medidas judiciais e administrativas cabíveis para reverter a determinação, reafirmando seu compromisso com a operação segura e eficiente do aeroporto".
O que diz a decisão da Justiça
No acórdão publicado hoje, o TRT-2 não acolheu os pedidos da empresa para suspender a interdição determinada pelos auditores fiscais do MTE.
"As medidas adotadas, concernentes à manutenção da interdição parcial de área do pátio de aeronaves, mostram-se não apenas adequadas e necessárias, como também as únicas compatíveis com o grau de risco identificado, sobretudo diante da constatação reiterada de que a circulação de pedestres no pátio continua ocorrendo sem as garantias técnicas mínimas exigidas no Termo de Interdição e no respectivo relatório", diz o texto.
A decisão do TRT-2 também rejeitou o argumento de que os servidores do MTE não teriam competência para atuar em questões de segurança do trabalho e que a fiscalização deveria ficar a cargo da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o órgão regulador responsável por supervisionar o setor no Brasil.
"Ao determinar a interdição de determinado setor ou equipamento, a Auditoria Fiscal do Trabalho não está interferindo na atividade-fim do ente regulador da aviação civil, mas exercendo poder de polícia administrativa com vistas à tutela do direito fundamental à saúde e à segurança no trabalho", diz o acórdão.
Dois trabalhadores morreram atropelados em Congonhas nos últimos dois anos
Em julho de 2023, quando o aeroporto ainda era administrado pela estatal Infraero, uma faxineira terceirizada morreu após ser atingida por um caminhão de combustível.
No ano seguinte, auditores-fiscais do Ministério do Trabalho iniciaram uma ampla inspeção em Congonhas e avaliaram que o perigo persistia mesmo após a Aena ter assumido a concessão. Por essa razão, determinaram a interdição das faixas.
Em março deste ano, depois de um trabalhador morrer atropelado por um ônibus de transporte de passageiros, a Aena proibiu os veículos que transitam pelas vias de serviço e pelas áreas de desembarque remoto de darem marcha à ré.
Apesar de as áreas onde ocorreram os dois episódios com vítimas fatais não serem exatamente as mesmas, os fatores de risco eram bastante semelhantes, afirmou à coluna Renato Bignami, auditor fiscal do MTE, na época do acidente.
"Existe uma quantidade enorme de veículos circulando permanentemente, e existe uma quantidade igualmente grande de trabalhadores circulando no mesmo ambiente, sem qualquer proteção", avaliou o auditor fiscal, naquela oportunidade.
