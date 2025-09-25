Contra decisão de ministro sobre JBS, fiscais do Trabalho deixam cargos

Em nota, a assessoria de imprensa do MTE afirmou que ainda não recebeu os pedidos oficiais de entrega dos cargos. O posicionamento diz que o ministro "exerceu sua prerrogativa legal". Segundo o texto, "a JBS alega que não foram considerados os recursos apresentados e aponta inconsistências no auto de infração". Diante disso, o ministro "encaminhou o processo à Consultoria Jurídica do Ministério, responsável por avaliar juridicamente as alegações".

Medida de Marinho foi alvo de críticas por risco de 'politização' de decisão técnica

No dia 18 de setembro, o ministro Luiz Marinho "avocou" (chamou) para si próprio a competência de decidir sobre uma autuação à JBS Aves por condições análogas às de escravo em granjas fornecedoras da empresa — a fiscalização ocorreu em dezembro do ano passado, no Rio Grande do Sul.

Pessoas físicas e jurídicas autuadas pelos servidores da pasta podem se defender em duas instâncias administrativas, antes de terem seus nomes incluídos na Lista Suja. A decisão do ministro, no entanto, barra a entrada da companhia no cadastro até que Marinho emita um parecer final. A medida foi alvo de críticas de autoridades e entidades dedicadas ao combate ao trabalho escravo.

"Estamos diante de um precedente extremamente perigoso: empresas com grande porte econômico podem ter seus casos de trabalho escravo retirados da esfera técnica e transferidos para negociação política. Isso institucionaliza a impunidade seletiva e corrói toda a credibilidade do sistema de combate ao trabalho escravo no Brasil", afirmou em entrevista à Repórter Brasil na semana passada Luciano Aragão, procurador do MPT (Ministério Público do Trabalho). O MPT é um órgão independente, sem subordinação ao governo federal.

Na reunião da Conatrae desta quinta-feira (25), Luciano Aragão afirmou que pretende judicializar a questão.