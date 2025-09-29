Pró-trabalhador, Edson Fachin assume um STF amplamente pró-empresa

Fachin é relator de caso envolvendo a Uber que servirá de referência a todas as ações

No caso do trabalho por aplicativos, Fachin propôs ao plenário do STF em fevereiro do ano passado que um caso sob sua relatoria, envolvendo o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício nos moldes CLT entre a Uber e um motorista, fosse enquadrado na chamada "repercussão geral".

Em dezembro, o ministro organizou uma audiência pública de dois dias em Brasília para debater o tema, com a presença de representantes de empresas e de trabalhadores, além de estudiosos e autoridades públicas.

Como de costume, Fachin evitou antecipar um juízo de valor e afirmou no término do evento que "o conjunto de dados e evidências, bem como as perguntas e as respostas que foram apresentados, vão trazer muitos subsídios para a nossa decisão final".

A batida de martelo da corte sobre a ação, que por ordem do presidente do STF começará a ser analisada pelos ministros a partir de quarta-feira (1/10), servirá de orientação a todos os processos em curso na Justiça.

A maioria dos ministros tem se mostrado pouco simpática ao reconhecimento do vínculo empregatício pela CLT entre apps e trabalhadores. O voto de Fachin, relator do caso e presidente do STF, pode atenuar a sensação de "libera-geral", defendida por ministros como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes e ansiada por grandes corporações.