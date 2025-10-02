Justiça obriga JBS Aves a coibir trabalho escravo em granjas no RS

Em 18 de setembro, Marinho "avocou" (chamou) para si próprio a decisão sobre a inclusão da JBS na chamada Lista Suja do trabalho escravo — cadastro oficial do governo federal que torna públicos os dados de empregadores responsabilizados por essa prática.

Em protesto contra o ato de Marinho, 19 auditores fiscais do MTE deixaram cargos de coordenação regional de combate ao trabalho escravo em todo o país, na última quinta-feira (25). A falta de um coordenador regional não inviabiliza, mas prejudica e atrasa o planejamento de operações de resgate de trabalhadores e a articulação com outros órgãos públicos envolvidos nessas ações, como PF (Polícia Federal) e MPT.

Em nota, a assessoria de imprensa da JBS afirmou que os autos de infração aplicados pelos auditores fiscais do MTE ainda estão em discussão na esfera administrativa, "sem conclusão definitiva", e que a empresa tem "tolerância zero com violações de práticas trabalhistas e de direitos humanos".



O posicionamento informa ainda que a granja não trabalhava com exclusividade para a Seara, marca da JBS Aves. "A Companhia imediatamente encerrou o contrato e bloqueou o prestador assim que tomou conhecimento das denúncias. Adicionalmente, a Seara contratou uma auditoria externa para checagem da documentação dos trabalhadores de empresas terceiras, bem como intensificou a auditoria interna, com análise e verificação diária de todas as condições da prestação de serviços de apanha realizada por terceiros", continua a nota.

Por que a JBS Aves foi responsabilizada por trabalho análogo ao de escravo no RS

Em dezembro de 2024, uma inspeção realizada por auditores fiscais do MTE resgatou dez trabalhadores, entre 21 e 33 anos, de uma granja no interior do Rio Grande do Sul.

Segundo os responsáveis pelo flagrante, o grupo se dedicava à apanha de aves e estaria submetido a jornadas exaustivas, de até 16 horas diárias. Os trabalhadores teriam se alimentado de frangos descartados por estarem supostamente fora do padrão da JBS.