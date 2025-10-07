Pejotização pode tirar até 30% do PIB a longo prazo, diz estudo da Unicamp

Defendida por empresários, políticos e até ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) como ferramenta de redução de custos trabalhistas e flexibilização do mercado, a contratação de profissionais como pessoas jurídicas, conhecida como "pejotização", pode gerar impactos econômicos negativos a longo prazo. A conclusão é de um recente estudo do Cesit/Unicamp (Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Universidade de Campinas).

Ontem (6), o decano do STF Gilmar Mendes promoveu uma audiência pública para subsidiar o julgamento da corte sobre a pejotização. Em abril, o ministro suspendeu todos os processos relacionados ao tema, até que o Supremo chegue a um entendimento para nortear decisões da Justiça do Trabalho sobre ações movidas por profissionais pejotizados que pedem o reconhecimento do vínculo empregatício nos moldes da CLT e o pagamento de direitos como férias e 13º salário.

Desde então, o assunto vem mobilizando autoridades e especialistas. Para além de um possível "libera-geral" a dribles à legislação trabalhista, uma das principais preocupações é o efeito de uma eventual decisão do STF autorizando toda e qualquer forma de pejotização sobre os cofres públicos, principalmente o da Previdência.