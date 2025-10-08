TST fecha sala vip de juízes em aeroporto; presidente critica pejotização

O senhor é conhecido por ser uma voz crítica aos chamados "penduricalhos" e aos supersalários do judiciário. Em agosto, o TST foi bastante criticado por fechar um contrato de uma "sala vip" para seus 27 ministros no aeroporto de Brasília, a um custo de R$ 1,5 milhão. Como colocar um freio ao que a opinião pública percebe como privilégios do judiciário?

Esse contrato seguia a esteira de outros contratos dos tribunais superiores. Naquele momento, o tribunal simplesmente estava seguindo o caminho dos outros tribunais. Mas ontem [segunda-feira, 07 de outubro] o tribunal [TST] resolveu rescindir o contrato da sala VIP. Então, para nós, é um assunto encerrado.

Foi uma decisão unânime do tribunal. Foi unânime quando fez e foi unânime agora [no encerramento do contrato]. Nós entendemos que realmente, até pelo desuso, não seria viável. Para nós, não seria necessário. Eu considero uma página virada.

E com relação aos penduricalhos e aos supersalários? O senhor já fez propostas ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para proibir que magistrados recebessem presentes acima de R$ 100 e que juízes fossem remunerados por suas palestras; e para obrigar magistrados a informar variações patrimoniais maiores do que 40%.

Eu me manifestei numa sessão do conselho superior da Justiça do Trabalho nesse sentido. Eu acho que o juiz tem que ganhar razoavelmente bem para exercer com independência a função dele. Mas não há razão de você pensar que você pode entrar numa carreira da magistratura, que é um serviço público, que você presta à sociedade exercendo um braço do poder da república, para ser rico. Não tem espaço para isso.

Eu acho que a gente tem que ter uma remuneração muito bem delimitada pela lei, ou pela Constituição, por uma PEC ou pelo que seja. É preciso ter transparência. Todo mundo recebe dentro daquele quadro que é definido, com situações excepcionais. Por exemplo, gratificações por localidades de difícil acesso e outras questões muito inerentes ao exercício da função.