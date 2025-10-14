Desemprego entre negros dispara nos EUA sob 'capitalismo racial' de Trump

Uma recente reportagem do New York Times mostra que, dois anos após atingir o nível mais baixo da história, a taxa de desocupação entre essa parcela da população norte-americana disparou de 6% para 7,5% nos últimos quatro meses. No mesmo período, o índice de desemprego entre os brancos teve um leve recuo para 3,7%.

Há diversos componentes para compreender esse fenômeno. Todos, porém, passam pela obsessão do governo de Donald Trump em exterminar as políticas conhecidas como DEI (diversidade, equidade e inclusão) promovidas na gestão de seu antecessor Joe Biden.

A diretriz de Trump não se aplica apenas ao serviço público, porta de entrada para empregos mais estáveis de onde foram demitidos mais de 200 mil funcionários desde o início do segundo mandato do republicano, mas também ao mercado corporativo.

Outro levantamento do New York Times, realizado com base nos relatórios anuais das 500 maiores empresas do país, demonstra que a menção aos princípios de DEI despencou 60% de 2024 para 2025.

Não se trata de mera coincidência. Logo depois de tomar posse, em janeiro deste ano, Trump ordenou que agências federais investigassem "práticas ilegais de DEI" no setor privado. Universidades foram particularmente intimidadas pela cruzada pessoal do presidente dos Estados Unidos.

Já no serviço público, a própria nomeação de Elon Musk para um cargo responsável pelo enxugamento do quadro de funcionários denuncia o componente profundamente racializado do novo mandato de Trump, inimigo declarado do movimento Black Lives Matter.