Desemprego entre negros dispara nos EUA sob 'capitalismo racial' de Trump
Em 1983, Cedric Robinson, professor da Universidade da Califórnia e notável ativista dos direitos dos negros nos Estados Unidos, cutucou a ferida mais dolorida de seu país ao publicar uma análise seminal sobre o chamado "capitalismo racial".
Com "Marxismo Negro", Robinson popularizou no círculo intelectual da maior economia mundial a premissa de que o capitalismo é, acima de tudo, um projeto europeu de dominação de todos os não brancos — um componente absolutamente essencial para o qual até mesmo Karl Marx, alemão que era, não havia atentado.
Quatro décadas depois, a obra de Robinson se mostra mais atual do que nunca, num momento em que o desemprego entre os negros nos Estados Unidos volta a crescer de forma acelerada.
Uma recente reportagem do New York Times mostra que, dois anos após atingir o nível mais baixo da história, a taxa de desocupação entre essa parcela da população norte-americana disparou de 6% para 7,5% nos últimos quatro meses. No mesmo período, o índice de desemprego entre os brancos teve um leve recuo para 3,7%.
Há diversos componentes para compreender esse fenômeno. Todos, porém, passam pela obsessão do governo de Donald Trump em exterminar as políticas conhecidas como DEI (diversidade, equidade e inclusão) promovidas na gestão de seu antecessor Joe Biden.
A diretriz de Trump não se aplica apenas ao serviço público, porta de entrada para empregos mais estáveis de onde foram demitidos mais de 200 mil funcionários desde o início do segundo mandato do republicano, mas também ao mercado corporativo.
Outro levantamento do New York Times, realizado com base nos relatórios anuais das 500 maiores empresas do país, demonstra que a menção aos princípios de DEI despencou 60% de 2024 para 2025.
Não se trata de mera coincidência. Logo depois de tomar posse, em janeiro deste ano, Trump ordenou que agências federais investigassem "práticas ilegais de DEI" no setor privado. Universidades foram particularmente intimidadas pela cruzada pessoal do presidente dos Estados Unidos.
Já no serviço público, a própria nomeação de Elon Musk para um cargo responsável pelo enxugamento do quadro de funcionários denuncia o componente profundamente racializado do novo mandato de Trump, inimigo declarado do movimento Black Lives Matter.
Como bem lembra o sociólogo e professor da USP (Universidade de São Paulo) Ruy Braga, em seu recém-lançado "Capitalismo Racial", da editora Boitempo, Musk não é apenas um bem-sucedido gestor da indústria de tecnologia.
Nascido durante o apartheid sul-africano, numa época em que o primeiro-ministro John Vorster era um reconhecido simpatizante nazista, Musk é filho de um também poderoso empresário do ramo da mineração de esmeraldas. "Indiscutivelmente, sem o regime racializado de acumulação sul-africano, ele [Musk] não teria se tornado a pessoa mais rica do mundo", afirma Braga.
O fundador da Tesla pode até ter sido defenestrado por Trump, mas a orientação racializada do governo segue firme e forte. Neste contexto, o desemprego entre a população negra avança paralelamente à deportação em massa de imigrantes. O curioso é que, durante a campanha para a Casa Branca, o então candidato republicano chegou a acusar latinos em situação irregular de "roubar os empregos" dos negros nascidos em solo americano.
A realidade, porém, é que desde os anos 1970, quando dados sobre ocupação passaram a levar em conta o recorte da cor da pele, a taxa de desemprego entre negros tem se mantido duas vezes superior à verificada entre brancos.
Nesse sentido, a tendência é que as políticas de Trump — somadas à longa história de menos oportunidades educacionais, ao legado do encarceramento em massa e à discriminação ao longo de gerações — aprofundem as marcas do capitalismo racial tão característico dos Estados Unidos.
Cedric Robinson faleceu em 2016, mas o espírito de sua obra paira no ar.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.