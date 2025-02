O exótico pessimismo de Marcos Mendes

A dificuldade técnica da estimativa de resultado recorrente é intrínseca à própria lógica do indicador. Há rios de tinta publicados sobre o assunto. O que criticamos, portanto, é a adoção de critérios "ad hoc" para calcular resultados que terminam sendo úteis a determinada argumentação.

De onde viriam diversas premissas para despesas que, na visão do autor, poderiam tornar-se recorrentes? Os ajustes propostos são quase sempre seletivos, ainda que baseados na desconfiança sobre a volta de práticas contábeis criativas adotadas por governos passados. Práticas que tenho criticado, desde 2009, em livros, artigos e análises.

Comentários, item a item, a partir da réplica de Mendes publicada pelo UOL

O que segue entre aspas foi extraído do artigo de Mendes no UOL. Para cada trecho, meus comentários. Entendo que essa tática facilitará o acompanhamento do debate pelos leitores e leitoras do UOL.

1 - Gastos com o Rio Grande do Sul (RS): "Façamos uma concessão à crítica e, em vez de incluir na conta do déficit toda a despesa líquida com o RS (R$ 27,6 bilhões), incluamos, de forma ad hoc, apenas R$ 10 bilhões, que representariam o valor de novas despesas excluídas da conta fiscal pela brecha aberta pela citada MP 1278/24. Isso diminuiria em R$ 17,6 bilhões o meu cálculo do déficit."

Mas, se concede à crítica, então por que manter volume "ad hoc" como sendo recorrente? O número não tem embasamento. Talvez pudesse coletar o histórico de créditos extraordinários ou pensar em outra maneira de fundamentar os seus R$ 10 bilhões. A justificativa de que a referida Medida Provisória teria aberto caminho para tornar esses gastos recorrentes é errada.

A ideia dessa ação é proporcionar um instrumento para evitar a improvisação no caso de novas tragédias e calamidades. Se algo de distorcido se observar no uso desses eventuais recursos, aí será outra história. História esta que merecerá a devida crítica, caso se materialize.