É urgente avaliar e cortar as renúncias fiscais

Alternativamente, o compromisso isolado com as metas do Novo Arcabouço Fiscal, usadas também as chamadas bandas inferiores, não representaria um cenário de deterioração, mas, possivelmente, de perda de oportunidade para restabelecer as condições macroeconômicas favoráveis ao aumento do investimento e do crescimento, na presença de juros civilizados.

Em parte, o Ministro da Fazenda Fernando Haddad já endereçou uma série de questões, principalmente pelo lado das receitas, que cresceram a quase 10% acima da inflação em 2024.

A saber, o governo revisou o iníquo benefício duplo proporcionado pelos subsídios do ICMS descontados do lucro na hora do recolhimento de tributos federais, aprovou a lei das transações tributárias, recriou o voto de qualidade no Carf (contencioso administrativo tributário federal), passou a tributar os fundos fechados e as offshores, limitou o uso indiscriminado das compensações tributárias e resolveu a questão da chamada tese do século.

Por outro lado, resta ainda avançar sobre os subsídios e gastos em geral. O objetivo deveria ser a retomada de superávits primários. Os ganhos para o país seriam imensos: queda dos juros, aumento dos investimentos, controle inflacionário e dólar estável e previsível. Essas condições macroeconômicas são essenciais ao crescimento econômico.

O Senador Renan Calheiros fez um discurso relevante ao assumir, na semana passada, a Presidência da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado Federal, cargo que exercerá por dois anos. Propôs a revisão e a racionalização dos gastos públicos. Particularmente, falou sobre a necessidade de cortes nas renúncias tributárias. Se avançar, essa agenda terá o condão de resolver parte graúda dos problemas fiscais brasileiros.

Logo que assumi a diretoria-executiva da IFI (Instituição Fiscal Independente) do Senado Federal, em 2016, decidi colocar esse tema dos gastos tributários na agenda de trabalhos. Josué Pellegrini, membro da equipe e, em seguida, também diretor da IFI, produziu diversas avaliações sobre as renúncias fiscais.