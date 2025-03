Os bons e maus agouros do PIB de 2024

O IBGE comunicou, na última sexta-feira, que a economia brasileira cresceu 3,4% em 2024. A taxa acumulada no primeiro biênio do mandato do presidente Lula é de 6,7%. Trata-se de desempenho positivo, mas difícil de ser igualado em 2025 e 2026. Juros altos, na esteira de uma política fiscal ainda insuficiente, fundamentam esse prognóstico.

No final de 2024, as cores do filme já começavam a mudar, com alta real de apenas 0,2% no trimestre encerrado em dezembro. Essa desaceleração era esperada e refletiu, sobretudo, os efeitos iniciais da alta dos juros. Por sua vez, ela se fez necessária em meio às dificuldades do governo para reencontrar a sustentabilidade da dívida pública. As incertezas externas também devem ser lembradas, afinal, catapultaram o dólar para quase R$ 6,30 no fim do ano passado.

A abertura do PIB de 2024 indica que os investimentos aumentaram 7,3% além da inflação. O consumo das famílias cresceu 4,8%, e o consumo do governo, 1,9%. Do lado da oferta ou da produção, se preferir, o setor de serviços avançou 3,7%, a indústria cresceu 3,3%, e o agronegócio encolheu 3,2%. O PIB per capita subiu 3% frente a 2023, totalizando R$ 55.247,45. Mutatis mutandis, ainda uma fração da média dos países ricos.